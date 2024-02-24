Очень дорогое и эксклюзивное: секрет обручального кольца принцессы Евгении

Джек Бруксбэнк подарил своей возлюбленной украшение с уникальным сапфиром, который меняет цвет. В этом году Джек и принцесса Евгения отпразднуют шестую годовщину свадьбы.

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Джек Бруксбэнк сделал предложение принцессе Евгении во время поездки в Никарагуа в 2018 году. И подарил ей кольцо, украшенное уникальным сапфиром падпараджа. Это редкая и дорогостоящая разновидность драгоценных минералов семейства корундов. В переводе с сингальского его название означает сочетание оттенков цветка лотоса и цейлонского неба на закате. Об этом пишет HELLO!

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк в октябре этого года отпразднуют шестую годовщину свадьбы, но они вместе уже 14 лет и познакомились на лыжном отдыхе в Вербье, Швейцария.

Помолвка принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка Фото: Getty Images

После того, как Евгения поделилась милым снимком своего мужа по случаю Дня святого Валентина на прошлой неделе, это заставило королевских экспертов вспомнить их помолвку.

Букингемский дворец в январе 2018 года поделился радостной новостью о том, что Джек сделал ей предложение во время поездки в Никарагуа.

Как выглядит обручальное кольцо принцессы Евгении

Джек подарил своей возлюбленной кольцо с уникальным сапфиром падпараджа. В нем особую ценность имеет сочетание оттенков, а не их яркость. Необычная смесь розового, красного и оранжевого оттенка делают его поистине одним из самых уникальных самоцветов. А еще он меняет цвет на свету.

Помолвочное кольцо принцессы Евгении Фото: Getty Images

А еще считается, что у него есть магические свойства. Сапфир падпараджа одиноким помогает обрести вторую половинку и отделить настоящие чувства от обмана. Что касается семейных пар, то они с его помощью обретают гармонию в браке и укрепляют отношения. Мощная энергетика падпараджа наделяет человека такими качествами, как честолюбие и добродетель, позволяет расширить кругозор и найти надежных и верных друзей.

Кольцо Евгении украшено сапфиром падпараджа овальной огранки, окруженным ореолом бриллиантов на золотом кольце и окруженным еще двумя бриллиантами грушевидной формы.

Обручальное кольцо Евгении поразительно похоже на кольцо ее матери Сары, герцогини Йоркской с бирманскими рубинами и бриллиантами от ювелирной компании Garrard & Co.

В интервью Джек рассказывал: "Я нашел кольцо у ювелира, а затем сделал предложение Евгении без него. Мы вернулись и разработали кольцо с бриллиантами".

Он добавил, что сапфир падпараджа напомнил ему о его невесте, поскольку "он меняет цвет, когда на него падает определенный свет, он уникальный, как Евгения".

Кроме обручального кольца, Евгения также носит кольцо из валлийского золота, которое Джек надел на ее палец в день свадьбы.

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка Фото: Getty Images

Члены королевской семьи использовали валлийское золото для создания своих обручальных колец с тех пор, как Элизабет Боуз-Лайон (впоследствии королева-мать) вышла замуж за герцога Йоркского 26 апреля 1923 года. Считается, что большинство из них изготовлено по образцу покойной королевы Елизаветы II. Золото добывают на руднике Клогау Сент-Дэвид в Долгеллау, Уэльс.

Напомним, ранее принцесса Евгения показала фото со своим старшим сыном Августом. Джек и Евгения также воспитывают сына Эрнеста.