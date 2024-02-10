Принцесса Евгения показала редкие кадры сына Августа (фото)

Королевская персона воспитывает двух наследников — Августа и Эрнеста. Первенец принцессы и бизнесмена Джека Бруксбэнка родился в феврале 2021 года.

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Принцесса Евгения показала редкие кадры сына Августа в честь его третьего дня рождения. Семейными фото внучка покойной королевы Великобритании Елизаветы ІІ делится в Instagram.

"Поздравляем с 3-м днем рождения нашего самого дорогого Оги. Навсегда сила природы и постоянно смеюсь с тобой", — написала мама двоих детей.

Малыш сидел на земле рядом с мамой и улыбался на первом фото, на втором Евгения целовала первенца, а на третьем к ним присоединился также малыш Эрнест. Мальчики позировали, повернувшись спинами к камере, а их мама в этот момент широко улыбалась.

Принцесса Евгения с сыном Оги

"Я думала, что она держит Арчи, жаль, что они не растут вместе", "Как ему 3!!! Уже !!!! Оооо, с днем рождения, Оги!!!", "С днем рождения маленького рыжего мальчика", — присоединяются к поздравлениям пользователи сети в комментариях.

Дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон и бизнесмен Джек Бруксбэнк поженились в октябре 2018 года. В 2021 у супругов родился первенец Август, которого родители ласково называют Оги. А в мае 2023 года в семье произошло еще одно пополнение: на свет появился малыш Эрнест.

Принцесса Евгения с мужем Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Евгения показала архивное видео со своей свадьбы.

Также Фокус писал о правиле королевы Елизаветы ІІ, которое нарушила принцесса Евгения.