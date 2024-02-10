Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Принцесса Евгения показала редкие кадры сына Августа (фото)

принцесса евгения, сын принцессы евгении, август бруксбенк, внучка королевы елизаветы, день рождения
Фото: Instagram/Princess Eugenie | Принцесса Евгения с сыном Оги

Королевская персона воспитывает двух наследников — Августа и Эрнеста. Первенец принцессы и бизнесмена Джека Бруксбэнка родился в феврале 2021 года.

Related video

Принцесса Евгения показала редкие кадры сына Августа в честь его третьего дня рождения. Семейными фото внучка покойной королевы Великобритании Елизаветы ІІ делится в Instagram.

"Поздравляем с 3-м днем рождения нашего самого дорогого Оги. Навсегда сила природы и постоянно смеюсь с тобой", — написала мама двоих детей.

Малыш сидел на земле рядом с мамой и улыбался на первом фото, на втором Евгения целовала первенца, а на третьем к ним присоединился также малыш Эрнест. Мальчики позировали, повернувшись спинами к камере, а их мама в этот момент широко улыбалась.

Принцесса Евгения с сыном Оги

"Я думала, что она держит Арчи, жаль, что они не растут вместе", "Как ему 3!!! Уже !!!! Оооо, с днем рождения, Оги!!!", "С днем рождения маленького рыжего мальчика", — присоединяются к поздравлениям пользователи сети в комментариях.

Дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон и бизнесмен Джек Бруксбэнк поженились в октябре 2018 года. В 2021 у супругов родился первенец Август, которого родители ласково называют Оги. А в мае 2023 года в семье произошло еще одно пополнение: на свет появился малыш Эрнест.

Принцесса Евгения с мужем Fullscreen
Принцесса Евгения с мужем
Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Евгения показала архивное видео со своей свадьбы.

Также Фокус писал о правиле королевы Елизаветы ІІ, которое нарушила принцесса Евгения.