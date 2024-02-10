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Принцеса Євгенія показала рідкісні кадри сина Августа (фото)

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Фото: Instagram/Princess Eugenie | Принцеса Євгенія із сином Огі

Королівська персона виховує двох спадкоємців — Августа та Ернеста. Первісток принцеси та бізнесмена Джека Бруксбенка народився в лютому 2021 року.

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Принцеса Євгенія показала рідкісні кадри сина Августа на честь його третього дня народження. Сімейними фото онука покійної королеви Великої Британії Єлизавети ІІ ділиться в Instagram.

"Вітаємо з 3-м днем народження нашого найдорожчого Огі. Назавжди сила природи і постійно сміюсь з тобою", — написала мама двох дітей.

Малюк сидів на землі поруч з мамою та посміхався на першому фото, на другому Євгенія цілувала первістка, а на третьому до них приєднався також малюк Ернест. Хлопчики позували, повернувшись спинами до камери, а їхня мама в цей момент широко посміхалася.

Принцеса Євгенія із сином Огі

"Я думала, що вона тримає Арчі, шкода, що вони не ростуть разом", "Як йому 3!!! Уже!!!! Ооо, з днем народження, Огі!!", "З днем народження маленького рудого хлопчика", — приєднуються до привітань користувачі мережі в коментарях.

Донька принца Ендрю та Сари Фергюсон та бізнесмен Джек Бруксбенк одружилися у жовтні 2018 року. У 2021 в подружжя народився первісток Август, якого батьки лагідно називають Огі. А у травні 2023 в родині сталося ще одне поповнення: на світ зʼявився малюк Ернест.

Принцеса Євгенія з чоловіком Fullscreen
Принцеса Євгенія з чоловіком
Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Євгенія показала архівне відео зі свого весілля.

Також Фокус писав про правило королеви Єлизавети ІІ, яке порушила принцеса Євгенія.