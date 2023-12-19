Принцеса Євгенія розповіла, яку річ їй з кузенами не дозволяли робити

Втім, своїм синам королівська персона дозволяє порушувати правило.

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Принцеса Євгенія пригадала, що їй та королівським кузенам забороняли робити. Про це пише Hello Magazine.

Дивне правило стало відомим у розмові під час відвертої бесіди принцеси Євгенії в подкасті Table Manners із співачкою Джессі Вейр та її мамою Ленні.

Хоча про суворий королівський протокол вже багато відомо, мати двох дітей зробила кілька несподіваних відкриттів про монарше життя, зокрема про те, як її мати, Сара Фергюсон, заборонила стояти на колінах за столом.

"Тож якби я стояла біля столу, моя мама запитала б: "Вони запрошені на обід? Їх запросили на вечерю?" І тому вони були б внизу. Але це було так смішно. Тож тепер, якщо ми у відпустці або якщо поруч мої друзі, які підставляють коліна, моя мама каже: "Опусти ці коліна!"" — розповідає принцеса Йоркська.

Принц Гаррі, принцеса Євгенія та принцеса Беатріс на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Проте онука покійної королеви зізналася, що не забороняє своїм синам, Огі та Ернесту, сідати так, як буде зручно їм.

Принцеса Євгенія з чоловіком та сином Фото: Instagram/Princess Eugenie

Разом з цим, на великі свята королівським спадкоємцям забороняли вечеряти за одним столом з дорослими. Принцу Гаррі, принцу Вільяму та їхнім кузенам готували окремий стіл у дитячій кімнаті.

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