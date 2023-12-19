Принцесса Евгения рассказала, какую вещь ей с кузенами не разрешали делать

Впрочем, своим сыновьям королевская персона позволяет нарушать правило.

Related video

Принцесса Евгения вспомнила, что ей и королевским кузенам запрещали делать. Об этом пишет Hello Magazine.

Одно правило стало известным в разговоре во время откровенной беседы принцессы Евгении в подкасте Table Manners с певицей Джесси Вейр и ее мамой Ленни.

Хотя о строгом королевском протоколе уже много известно, мать двоих детей сделала несколько неожиданных открытий о монаршей жизни, в частности о том, как ее мать, Сара Фергюсон, запретила стоять на коленях за столом.

"Так что если бы я стояла у стола, моя мама спросила бы: "Они приглашены на обед? Они приглашены на ужин?" И поэтому они были бы внизу. Но это было так смешно. Так что теперь, если мы в отпуске или если рядом мои друзья, которые подставляют колени, моя мама говорит: "Опусти эти колени!""" — рассказывает принцесса Йоркская.

Принц Гарри, принцесса Евгения и принцесса Беатрис на коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Однако внучка покойной королевы призналась, что не запрещает своим сыновьям, Оги и Эрнесту, садиться так, как будет удобно им.

Принцесса Евгения с мужем и сыном Фото: Instagram/Princess Eugenie

Вместе с этим, на большие праздники королевским наследникам запрещали ужинать за одним столом со взрослыми. Принцу Гарри, принцу Уильяму и их кузенам готовили отдельный стол в детской комнате.

Напомним, о чем мечтает сын принца Гарри.

Также Фокус писал о новых фото любимых корги королевы Елизаветы ІІ.