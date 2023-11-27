Принцесса Евгения рассказала, как нарушила строгое правило покойной королевы Елизаветы

Бабушка принцессы Евгении запрещала подобные вещи на дворцовой кухне.

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На этой неделе принцесса Евгения появилась в подкасте Table Manners вместе с Джесси и Ленни Уэр. И рассказала, какое строгое правило своей покойной бабушки, королевы Елизаветы, нарушила в своей семьей, и продолжает нарушать. Об этом пишет Hello Magazine.

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33-летняя принцесса в откровенной беседе сделала несколько удивительных откровений о королевской жизни, в том числе о том, как она заказывала доставку еды в Кенсингтонский дворец, и какое строгое правило, касающееся еды, нарушила.

В какой-то момент мать двоих детей подтвердила довольно своеобразное королевское правило еды – королевской семье запрещено есть определенные виды продуктов.

"Мы делаем один заказ каждую неделю, и каждый накапливает все, что может, в воскресенье вечером, а заказ приходит в понедельник утром. По воскресеньям довольно грустно смотреть на мой холодильник", — призналась Евгения.

Когда ее спросили, что было в ее заказе из магазина, она ответила: "На самом деле ничего интересного. Курица, сосиски, это есть всегда. Картошка, лук, чеснок".

Затем Евгения рассказала, что ей "не разрешено" есть лук и чеснок в доме ее родителей Сары Фергюсон и принца Эндрю, подтвердив, что они боятся дурного дыхания, и, как и многие члены королевской семьи, избегают острой пищи.

Королева Камилла однажды рассказала на австралийском шоу MasterChef, что на официальных мероприятиях никогда не подают ничего, что содержит слишком много чеснока: "Чеснок нельзя… Чеснок всегда нужно отказываться от него".

Принцесса призналась, что закрывала глаза на эти правила, установленные королевой Елизаветой.

Принцесса Евгения со старшим сыном Фото: Instagram/Princess Eugenie

Это правило подтвердил бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, который сообщил, что Ее покойная Величество Королева запретила дворцовым поварам подавать блюда, содержащие слишком много лука или чеснока.

Несмотря на то, что принцесса Евгения является членом королевской семьи, она не является работающей членом "Фирмы", поэтому ее пристрастие к луку и чесноку не влияет на нее так сильно, как на старших членов семьи, которым приходится принимать участие в нескольких публичных мероприятиях в течение года.

Ранее принцесса Евгения училась готовить в Кулинарной школе Лейтс, основанной звездой британской выпечки Прю Лейт.

"Я прошла кулинарные курсы в Лейтсе. Научилась резать все соломкой, готовить буквально все и тушить лук", — сказала Евгения в подкасте.

Она подтвердила, что, несмотря на свое кулинарное образование, она любит простые рецепты и готовит все в одной кастрюле.

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Кулинарная школа Лейтс, где училась принцесса, расположена в Западном Лондоне и на своем веб-сайте утверждает, что "это место, где профессионалы, домашние повара и молодые люди раскрывают свой кулинарный потенциал". Двухнедельный курс "Введение в профессиональную кулинарию" стоит около 1900 фунтов стерлингов.

Принцесса Евгения ранее с юмором рассказала о самых странных комплиментах, которые ей приходилось получать.