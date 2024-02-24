Дуже дорога й ексклюзивна: секрет обручки принцеси Євгенії

Джек Бруксбенк подарував своїй коханій прикрасу з унікальним сапфіром, який змінює колір. Цього року Джек і принцеса Євгенія відсвяткують шосту річницю весілля.

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Джек Бруксбенк освідчився принцесі Євгенії під час поїздки в Нікарагуа 2018 року. І подарував їй каблучку, прикрашену унікальним сапфіром падпараджа. Це рідкісний і дорогий різновид дорогоцінних мінералів сімейства корундів. У перекладі з сингальської його назва означає поєднання відтінків квітки лотоса і цейлонського неба на заході сонця. Про це пише HELLO!

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк у жовтні цього року відсвяткують шосту річницю весілля, але вони разом уже 14 років і познайомилися на лижному відпочинку у Верб'є, Швейцарія.

Заручини принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка Фото: Getty Images

Після того, як Євгенія поділилася милим знімком свого чоловіка з нагоди Дня святого Валентина минулого тижня, це змусило королівських експертів згадати їхні заручини.

Букінгемський палац у січні 2018 року поділився радісною новиною про те, що Джек освідчився їй під час поїздки в Нікарагуа.

Який вигляд має обручка принцеси Євгенії

Джек подарував своїй коханій каблучку з унікальним сапфіром падпараджа. У ньому особливу цінність має поєднання відтінків, а не їхня яскравість. Незвичайна суміш рожевого, червоного і помаранчевого відтінку роблять його воістину одним з найунікальніших самоцвітів. А ще він змінює колір на світлі.

Каблучка для заручин принцеси Євгенії Фото: Getty Images

А ще вважається, що у нього є магічні властивості. Сапфір падпараджа самотнім допомагає знайти другу половинку і відокремити справжні почуття від обману. Що стосується сімейних пар, то вони з його допомогою знаходять гармонію в шлюбі і зміцнюють стосунки. Потужна енергетика падпараджа наділяє людину такими якостями, як честолюбство і чеснота, дає змогу розширити кругозір і знайти надійних і вірних друзів.

Каблучка Євгенії прикрашена сапфіром падпараджа овального ограновування, оточеним ореолом діамантів на золотій каблучці і оточеним ще двома діамантами грушоподібної форми.

Обручка Євгенії разюче схожа на обручку її матері Сари, герцогині Йоркської, з бірманськими рубінами і діамантами від ювелірної компанії Garrard & Co.

В інтерв'ю Джек розповідав: "Я знайшов каблучку у ювеліра, а потім освідчився Євгенії без неї. Ми повернулися і розробили каблучку з діамантами".

Він додав, що сапфір падпараджа нагадав йому про його наречену, оскільки "він змінює колір, коли на нього падає певне світло, він унікальний, як Євгенія".

Крім обручки, Євгенія також носить каблучку з валлійського золота, яку Джек одягнув на її палець у день весілля.

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка Фото: Getty Images

Члени королівської сім'ї використовували валлійське золото для створення своїх обручок відтоді, як Елізабет Боуз-Лайон (згодом королева-мати) вийшла заміж за герцога Йоркського 26 квітня 1923 року. Вважається, що більшість із них виготовлено за зразком покійної королеви Єлизавети II. Золото видобувають на копальні Клогау Сент-Девід у Долгеллау, Уельс.

Нагадаємо, раніше принцеса Євгенія показала фото зі своїм старшим сином Августом. Джек і Євгенія також виховують сина Ернеста.