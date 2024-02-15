Принцеса Євгенія показала милі фото з чоловіком

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк у шлюбі вже понад п'ять років, і їхні почуття залишаються такими ж міцними, як у день весілля. Королівська особа не втомлюється це підкреслювати.

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Племінниця короля Великої Британії Чарльза III принцеса Євгенія не часто балує своїх підписників у соцмережах романтичними знімками, проте в День святого Валентина вона зробила виняток і поділилася кадрами з чоловіком Джеком Бруксбенком.

На одному фото пара позує на дивані на відкритому повітрі. Подружжя виглядає розслабленим і усміхається. Євгенія доповнила знімок сердечками.

Романтика від принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка Фото: Instagram/Princess Eugenie

А ось на другому знімку королівська особа приміряла футболку з принтами обличчя свого чоловіка і окуляри у формі сердечок.

Принцеса Євгенія у фктболці із зображенням чоловіка Фото: Instagram/Princess Eugenie

Попри те, що останні місяці були для принцеси важкими, зокрема через діагноз матері, вона все ж таки знайшла час відзначити День закоханих і зізнатися у почуттях чоловікові.

Джек у всьому підтримує дружину і обожнює двох синів: Августа, якому нещодавно виповнилося три роки, і Ернеста, який народився в травні 2023 року. Нещодавно в Августа був день народження, і з цього приводу Євгенія поділилася сімейними фотографіями, на одній з яких Август обіймав свого молодшого брата Ернеста, сидячи на руках у матері.

"З третім днем народження, наш дорогий Огі. Назавжди сила природи і вічно сміятися разом із тобою", — підписала вона кадри.

Про те, що у Сари Фергюсон рак шкіри, стало відомо нещодавно. Захворювання було виявлено після видалення кількох родимок, коли герцогиня Йоркська лікувалася від раку грудей у червні 2023 року. Одна з родимок виявилася злоякісною.

Раніше Фокус писав, що принцеса Євгенія розповіла, яку річ їй з кузенами не дозволяли робити.