Новолуние в Рыбах 10 марта 2024 года: что нельзя делать

Завтра, 10 марта, произойдет первое весеннее Новолуние в знаке Рыб. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.

Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, когда наступит первое весеннее Новолуние в этом году и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Когда наступит первое весеннее Новолуние в этом году?

Первое весеннее Новолуние в этом году произойдет завтра в 11:00 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.

Мартовское Новолуние состоится в знаке Рыб. Это знак творчества, сентиментальности, мечтаний, интуиции, эмоциональной глубины. Новолуние в этом знаке задевает тонкие струны человеческой души и погружает в воспоминания. Рыбы – знак, завершающий Зодиакальный круг, многим людям придется подвести черту, закрыть некоторые главы жизни, прежде чем перейти на новый этап. Пришло время оставить позади собственные страхи, найти силы и мужество для нового начала. Это хорошее время, чтобы простить тех, кто обидел нас, попросить прощения или простить себя за прошлые ошибки.

Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.

Что можно делать во время Новолуния:

прощать своих обидчиков;

подводить итоги;

планировать ближайшее будущее;

решать финансовые вопросы, раздавать долги;

заниматься творчеством;

заниматься благотворительностью;

физические нагрузки;

заниматься йогой и медитациями;

делать чек ап организма;

заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в Новолуние:

начинать новые важные дела (только планировать);

путешествовать, особенно далеко;

делать уколы красоты и пластические операции;

употреблять алкоголь и жирную пищу;

совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

Также Фокус писал лунный календарь на март 2024 года