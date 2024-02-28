Благоприятные и сложные дни. Лунный календарь на март 2024 года

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. Про самые опасные дни в марте — рассказываем дальше.

Related video

Астролог Анжела Перл рассказала, когда в марте 2024 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в первый месяц весны будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в марте 2024 года

Убывающая: с 1 по 9, с 26 по 31 марта;

Новолуние: 10 марта;

Растущая: с 11 по 24 марта;

Полная Луна: 25 марта.

Лунный календарь на март 2024 года: благоприятные дни

Удачными для важных дел и начинаний в марте считаются такие даты: 1, 2, 7, 8, 13, 15, 16, 27, 31 марта

Лунный календарь на март 2024 года: неблагоприятные дни

Опасными и неблагоприятными для важных в марте дел считаются даты: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 22, 30 марта. Также лучше ничего не планировать на 25 марта — перенесите все дела на другой день.

Также Фокус писал календарь красоты на март 2024 года