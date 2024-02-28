Сприятливі та складні дні. Місячний календар на березень 2024 року

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні в березні — розповідаємо далі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли в березні 2024 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в перший місяць весни будуть сприятливими та несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця в березні 2024 року

Спадний Місяць: з 1 по 9, з 26 по 31 березня;

Молодик: 10 березня;

Зростальний Місяць: з 11 по 24 березня;

Повня: 25 березня.

Місячний календар на березень 2024 року: сприятливі дні

Вдалими для важливих справ і починань у березні вважаються такі дати: 1, 2, 7, 8, 13, 15, 16, 27, 31 березня

Місячний календар на березень 2024 року: несприятливі дні

Небезпечними і несприятливими для важливих у березні справ вважаються дати: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 22, 30 березня. Також краще нічого не планувати на 25 березня — перенесіть усі справи на інший день.

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