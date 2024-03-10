10 марта 2024 года: Василисы Коринфской - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обижаться и выяснять отношения в семье. Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святой Василисы Коринфской. В народе святую Василису называли "повелительницей весенних вод". Раньше люди обращались к святой с просьбой избавить их земли от паводков.

Что нельзя делать 10 марта:

тратить деньги

проводить медицинские операции

ругаться, злословить, обижаться

Народные приметы и поверья:

У Василисы — весенние заботы: нужно отвести воду от дома, чтобы вода подпол не затопила

В этот день могут быть первые грозы

Коли весенние ручьи бегут в лунку, то у рыбаков хорошо ловится плотва

Синие уже облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь

День ангела празднуют:

Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Дмитрий, Леонид, Павел

Родились сегодня:

1940 год — Чак Норрис, американский киноактер, мастер боевых искусств

1958 год — Шэрон Стоун, американская модель и киноактриса

1973 год — Ева Герцигова, чешская супермодель

А также в этот день:

1535 год — Испанские мореплаватели открыли в Тихом океане, в 972 километрах к западу от Эквадора, Галапагосские острова

1801 год — В Британии начата первая перепись населения

1862 год — Федеральным правительством США впервые в этой стране выпущены бумажные деньги

1878 год — В Женеве выпущено карманное издание "Кобзаря" Тараса Григорьевича Шевченко

1905 год — В Лондоне основан футбольный клуб "Челси"

1906 год — В Британии открыта линия Бейкерлоо Лондонского метрополитена

1910 год — В Китае запрещено рабство

1982 год — Редкий парад планет — все девять планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон) собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов