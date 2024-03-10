"Унижения, которые невыносимы": Макрон впервые прокомментировал слухи о поле своей жены

Французский лидер признался, что слухи о личной жизни его жены Брижит больно ударяют также и по нему. Макрон добавил, что осуждает людей, распространяющих их.

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые опроверг слухи о том, что его жена — трансгендер. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1.

Глава государства заявил, что осуждает "ложную информацию и сфабрикованные сценарии" в отношении его жены Брижит.

"Есть мелкие бытовые жесты, обиды и унижения, которые невыносимы. И которые продолжают существовать в поведении некоторых. Самое худшее — это ложная информация и сфабрикованные сценарии, в которые люди в конечном итоге верят и расстраивают вас, это касается и личной жизни. Я осуждаю", — сказал Макрон.

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Передавая слова французского лидера, телеканал также уточнил, что 6 марта 2025 года в Париже также будут судить двух женщин по обвинению в клевете за распространение трансфобных слухов о жене главы государства. Брижит Макрон подала на них в суд еще в 2022 году за распространение неправдивой информации. Одна из обвиняемых представлялась как "медиум", другая — как "независимый журналист". Теперь сторона истца требует компенсации за "нарушение прав на личную жизнь".

Напомним, несколько ранее дочь Брижит Макрон призналась, что ее до сих пор ранят отношения матери с Эмманюэлем. Тифэн Озьер было всего десять лет, когда она узнала, что Брижит встречается со своим учеником, будущим президентом Франции. У Брижит уже было трое детей, когда у нее начался роман с Эмманюэлем.

Кроме того ранее Брижит Макрон рассказывала о романе с Эмманюэлем. Она призналась, что ждала десять лет, прежде, чем выйти замуж за Эммануэля Макрона. И делала это ради своих детей.