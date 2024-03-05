Дочь Брижит Макрон раскрыла подробности романа матери с учеником

Когда 39-летняя Брижит начала отношения с 15-летним Эммануэлем, ее трое детей столкнулись с давлением общества. Больше всего переживала Тифен Озьер, которой на тот момент исполнилось всего 10 лет.

Related video

Дети Брижит Макрон впервые рассказали, как они восприняли отношения матери с Эммануэлем Макроном, который был младше ее на 25 лет. Об этом они поговорили с журналистами в интервью Paris Match.

Когда между Брижит и Эммануэлем начались отношения, им было 39 и 15 лет соответственно. У Брижит уже было трое детей, а в школе, в которой учился ее избранник, она преподавала литературу и театральное искусство. Роман учительницы с учеником произвел негативное впечатление на жителей патриархального города Амьен и отразилось на детях Брижит.

Тифен Озьер — младшей дочери Брижит — тогда было всего десять лет. Но атмосфера, в которую она попала из-за романа матери, порицаемого обществом, доставляла ей страдания.

"Я многое узнала о человеческой природе. Еще не было эры соцсетей, но мы были в маленьком провинциальном городке. Всем все известно", — рассказала журналистам Озьер.

Она добавила, что, несмотря на нападки со стороны жителей города, Эммануэль Макрон и его мать продолжили отношения. По мнению Озьер, это свидетельствовало о том, что чувства были настоящими и сильными. Кроме того женщина отметила, что именно в детстве она получила урок большой терпимости и научилась двигаться по жизни, "не прислушиваясь к периферийным шумам".

Напомним, ранее Брижит Макрон рассказывала о романе с Эмманюэлем. Она призналась, что ждала десять лет, прежде, чем выйти замуж за Эммануюэля Макрона. И делала это ради своих детей.

Несколько ранее мы также писали о том, что эксперт предположила, какие процедуры красоты могла сделать Брижит Макрон, чтобы выглядеть моложе.