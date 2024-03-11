11 марта 2024 года: Софрония Египетского и Масленица - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя поднимать с земли мелкие деньги. Если холода уже заканчиваются, то будет теплое лето.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Софрония Иерусалимского. Он был монахом, а в 634 стал Египетским епископом. Сразу созвал на Синод других епископов и осудил монофилитов.

Также 11 марта начинается Масленица. Это особенная традиция наших предков, заключающаяся в развлечениях и угощениях по поводу прихода весны.

Что нельзя делать 11 марта:

прогонять птиц со двора

ругаться, злословить

выяснять отношения, обижаться

поднимать с земли мелкие деньги

разбрасывать мелочь

Народные приметы и поверья:

Если холода заканчиваются, то будет теплое лето

На Зубника чтят память священномученика Антипа — целителя от разных хворей и, в первую очередь, утешителя зубной боли

Если сегодня на поля набегут мыши, это предвестие неурожая

Ночью был иней — днем снегопада не будет; пушистый иней — к хорошей погоде

День ангела празднуют:

Василий, Георгий, Ефим, Иван, Егор, Алексей, Юрий

А также в этот день:

1941 — Конгресс США принял "Закон о ленд-лизе" — о передаче взаймы или в аренду оружия и военных материалов

1967 — На этот день зафиксировано 446 различных версий композиции "Yesterday" группы The Beatles, вышедшей двумя годами ранее

1967 — Вышел первый сингл группы Pink Floyd, включающий в себя две композиции: "Arnold Layne" и "Candy and a Currant Bun"

1970 — Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне

2006 — Мишель Бачелет стала первой женщиной, избранной на пост президента Чили

2020 — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19), является пандемией