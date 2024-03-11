Ева Лонгория, Марго Робби и другие: марафон черных платьев на красной дорожке "Оскара 2024"

Даже "Барби" в этом году на церемонии вручения Оскара носила черное платье. И в этом году черные платья были особенно хороши.

Черные платья легко не заметить на красной дорожке. Иногда они указывают на то, что актриса пытается ускользнуть из поля зрения фотографов, или цветом своего наряда селебрити делают некое заявление. Но в этом году черные платья стали популярной тенденцией на красной дорожке "Оскара" 2024 года без какой-либо такой координации — просто потому что черный выглядит потрясающе.

Фокус собрал самые оригинальные черные платья с красной дорожки "Оскара".

Марго Робби

Марго Робби попрощалась с долгим промо-сезоном розовых образов Барби и появилась на красной дорожке "Оскара" в сверкающем черном платье.

Марго Робби

Наряд без бретелек с оригинальным декольте был из самой новой коллекции Versace. Фанаты актрисы предположили, что она выбрала черное, потому что фильм "Барби" получил прискорбно мало номинаций и всего одну статуэтку в итоге.

Грета Ли

Звезда сериала "Утреннее шоу" продолжила свою серию хитов Loewe на красной дорожке в черном платье с белой отделкой.

Грета Ли

На красной дорожке было еще одно платье этого же бренда, но оно выглядело не так эффектно.

Кэри Маллиган

Кэри Маллиган появилась на церемонии в уникальном платье. Его на заказ, персонально для нее изготовили в доме моды Balenciaga. Но эффектный наряд фасона "хвост русалки" из черного бархата с белым тюлем, был копией оригинального платья 1951 года.

Кэри Маллиган Фото: Getty Images

"Эндрю Мукамал, мой стилист, нашел этот референс и показал его Balenciaga. Мы были так рады, что они захотели это сделать", — объяснила Маллиган , добавив, что это первый раз, когда Balenciaga переделывает образ из своих архивов для красной дорожки. Актриса ранее носила винтажные модели от Schiaparelli и Dior на церемониях вручения "Золотого глобуса" и BAFTA. И была очень польщена, оказанной ей честью. Актриса отметила, что платье оказалось очень удобным и в нем, как она пошутила, "было можно дышать".

Дженнифер Лоуренс

Актриса выбрала черное кутюрное платье Dior, в белый горошек. Технически его можно считать черным.

Дженнифер Лоуренс

Тем более, что горошек давно не появлялся на красных дорожках, так что невозможно упустить его из внимания.

Ева Лонгория

Звезда "Отчаянных домохозяек" появилась на красной дорожке "Оскара 2024" в черном платье, которому, вероятно, позавидовала бы Мортиша Адамс.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

Ева была одета в черное платье от кутюр Tamara Ralph с небольшим шлейфом и оригинальным декольте. Что касается аксессуаров, Лонгория выбрала бриллиантовое колье от Boucherer с большим бриллиантом в центре. "Оно очень современное. Я хотела что-то очень стильное и модное", — сказала она.

Сандра Хюллер

Немецкая актриса, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Зона интересов", выделялась на красной дорожке в черном бархатном платье Schiaparelli.

Сандра Хюллер

Индивидуальный образ, разработанный Дэниелом Роузберри, отличался эффектным вырезом в стиле оригами, который бросал вызов законам гравитации, придавая актрисе сюрреалистический силуэт.

Джейми Ли Кертис

65-летняя актриса выбрала простое, лаконичное и элегантное платье от Dolce & Gabbana. Свой образ она дополнила только массивным скульптурным браслетом.

Джейми Ли Кертис Фото: Getty Images

И выглядела просто потрясающе.

Кэтрин О'Хара

Звезда фильмов "Один дома" продемонстрировала еще одну вариацию на тему лаконичного платья простого покроя. Но ее образ получился более эффектным: ведь весь наряд покрывали черные пайетки, которые переливались на свету. А бриллиантовые серьги и колье только добавили блеска.

Кэтрин О'Хара на церемонии "Оскар"

Напомним, ранее Фокус писал о лучших нарядах красной дорожки "Оскара", а также о худших нарядах. Впрочем, церемония получилась довольно чопорной и консервативной. Самые яркие наряды селебрити приберегали для афтерпати кинопремии. И там было немало впечатляющих платьев.