Трендовые платья на весну — 7 вариантов моделей, которые будут актуальны (фото)

Платья — это неотъемлемый женский атрибут в гардеробе каждой леди. Именно платья способны продемонстрировать женственность, сексуальность и привлекательность фигуры. Конечно фасон, цвет и модель — это индивидуальное предпочтение, однако, как и все в мире мод, платья также имеют свои трендовые изменения.

Конечно этой весной они также присутствуют. Фокус подготовил подборку актуальных моделей платьев, которые будут в моде весной 2024.

Платья с открытыми плечами

Платья с открытыми плечами в этом сезоне являются одним из главных трендов в моде. Этот стиль придает женственности и легкости образу. Их можно встретить в разных вариациях, от платья-рубашки до вечерних платьев. Такой открытый дизайн плеч позволяет подчеркнуть красоту и грацию шеи и плеч.

Трикотажные платья

Сейчас трикотажные платья являются очень популярным трендом в моде. Их можно встретить в разных вариациях: от простых повседневных моделей до более элегантных вечерних вариантов. Они удобны для ношения, мягкие на ощупь и хорошо сидят на фигуре. Такие платья прекрасно подходят как для офисного, так и для вечернего наряда.

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Платья на запах

Платья на запах это один из трендов моды, который остается популярным. Эти платья имеют вид небольшого халата, который можно застегнуть на запах на передней стороне. Они придают женственности и легкости образу, и выглядят очень стильно, подчеркивая фигуру. Этот стиль одежды прекрасно подходит как для повседневного использования, так и для особых случаев.

Мини-платья

Мини-платья — это модный выбор, который остается популярным на протяжении многих лет. Их можно стилизовать различными способами в соответствии с различными вкусами и случаями. Некоторые современные тенденции включают сочетание минсуконь с большими свитерами или укороченными пиджаками, добавление пары сапог или кроссовок для шикарного вида.

Платье-рубашка

В последнее время набирает популярность тренд сочетания платья и рубашки, также известный как платье-рубашка. Это вариант можно носить как для повседневных, так и для официальных случаев. Многие модельеры включили этот тренд в свои коллекции, и он был замечен на подиумах и уличных инфлюенсерах.

Футляр

Платье-футляр, также известное как платье-карандаш, — это вневременной классический модный тренд, который никогда не выходит из моды. Его облегающий силуэт подойдет любой фигуре и с легкостью перенесет вас из офиса на вечернюю прогулку. Независимо от того, выберете ли вы платье-футляр без рукавов для летней свадьбы или версию с длинными рукавами для более официального мероприятия, это платье обязательно произведет впечатление. Сочетайте его с туфлями на каблуке и яркими украшениями, чтобы получить утонченный модный и шикарный образ.

Напомним, ранее мы писали, какая весенняя одежда будет в тренде в 2024 году. Кроме этого, Фокус писал, что надеть в офис? 5 нескучных идей женских образов на работу, которые сделают вас особенной.