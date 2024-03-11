Модная битва Ким Кардашьян и Эмили Ратаковски: кому оригинальный образ удался лучше

Ким не было на "Оскаре", но она посетила вечеринку Vanity Fair. Также, как и Эмили Ратаковски. И обе дамы выбрали очень похожие платья.

Основательница SKIMS надела на афтерпати "Оскара" белое платье, которое модные эксперты уже сравнили с салфеткой. Но Ким Кардашьян явно повезло больше, потому что наряд Эмили Ратаковски журналисты сравнили с отклеившимися обоями. Об этом пишет People.

Ким Кардашьян прибыла на вечеринку Оскара Vanity Fair 2024, организованную Радикой Джонс в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Ким Кардашьян была одной из нескольких звезд, вышедших в воскресенье вечером в платье эффектного структурированного силуэта.

Ким Кардашьян Фото: Getty Images

На красной дорожке Оскара было платье Luis Vuitton от Эммы Стоун с баской в ​​форме лепестка, платье Tamara Ralph Евы Лонгории с оригинальным декольте и Schiaparelli Сандры Хюллер с вырезом-оригами.

Для вечеринки многие дамы переоделись, но Ким привнесла этот стиль на вечеринку Vanity Fair. Она выбрала белую версию платья CB Diamond от Balenciaga, которое в черном цвете было показано на уличном показе лейбла в Лос-Анджелесе в декабре.

Лиф из белого атласа имел угловатый вырез, образующий острый кончик, направленный к лицу Кардашьян.

Образ она дополнила драгоценностями Lorraine Schwartz, в том числе серьгами с бриллиантами грушевидной формы и черными туфлями Balenciaga Square Knife.

Но ее изысканный образ сравнили со сложенной салфеткой. А также сравнили с нарядом Эмили Ратаковски, которая выбрала очень похожее платье.

Модель посетила вечеринку Vanity Fair в платье цвета слоновой кости из коллекции готовой одежды Jacquemus весна/лето '23. Скульптурный дизайн без бретелек облегал тело Ратаковски, однако скульптурный лиф отклонялся от тела Ратаковски и не прикрывал практически ничего.

Эмили Ратаковски Фото: Getty

Эмили даже приходилось придерживать сложную конструкцию своего платья рукой, когда она позировала фотографам.

И если платье Ким сравнили с салфеткой, то наряд Эмили – с отклеившимися обоями. Кто победил в этой битве экстравагантных нарядов, журналисты так и не определились.

Ранее Фокус писал о худших нарядах красной дорожки "Оскара 2024". Самым спорным стал наряд Арианы Гранде, которая буквально затерялась в своем розовом платье с пышной накидкой.