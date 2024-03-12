Пэрис Джексон в пикантном наряде присутствовала на вечеринке Фонда Элтона Джона (фото)

Дочь Майкла Джексона на вечеринке продемонстрировала стройную фигуру. Актриса появилась в очень откровенном платье с интересным декором.

Американская актриса, модель и певица Пэрис Джексон вечером 11 марта не пришла на главную церемонию вручения премии "Оскар", но присутствовала на вечеринке по случаю годовщины Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом вместе с другими знаменитостями, сообщает Мirror.

25-летняя дочь Майкла Джексона выбрала образ без бюстгальтера, включая прозрачное в сеточку черное платье с разрезами до бедра. Сзади на спине платье было украшено белыми рюшами в форме сердца.

Актриса Пэрис Джексон Фото: Getty Images

Свой смелый образ знаменитость дополнила черными открытыми босоножками на высоких каблуках. В руке она держала атласную сумку-клатч в тон к своему наряду.

Актриса Пэрис Джексон Фото: Getty Images

Она распустила свои длинные волосы, которые небрежными волнами ниспадали по плечам. Из украшений Пэрис надела небольшие серьги.

Актриса Пэрис Джексон Фото: Getty Images

Что известно о Пэрис Джексон

Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон — американская актриса, певица, общественный деятель и модель. Родилась 3 апреля 1998 года в Калифорнии. Дочь Майкла Джексона и Дебби Роу. Она была названа в честь французского города. У нее есть два брата — Майкл Джозеф Джексон-младший и Принц Майкл Джексон II. Ее крестные родители — актеры Маколей Калкин и Элизабет Тейлор. Воспитанием Пэрис занимался отец, который получил полное право опеки после развода родителей в 1999 году.

В 2018 году на экраны вышел фильм Нэша Эдгертона "Опасный бизнес", в котором состоялся полнометражный актерский дебют Джексон. 18 февраля 2022 года вышел мини-альбом "Lost" из трех новых песен.

Ранее, Пэрис Джексон рассказала, зачем скрыла все свои татуировки на "Грэмми". Дочь покойного Майкла Джексона показала, как команда визажистов замазывала ее тату. В итоге Пэрис появилась на красной дорожке в непривычном образе.