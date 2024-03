Заснул и больше не проснулся: умер автор хита All by myself Эрик Кармен

Что именно привело к смерти Эрика Кармена пока не известно. Однако, по словам родных, музыкант заснул и больше не проснулся.

Умер бывший вокалист группы The Raspberries и исполнитель песни "All by Myself" Эрик Кармен. Событие случилось в это воскресенье, 10 марта, сообщается на личном сайте певца.

"С огромной грустью мы делимся печальной новостью о смерти Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик умер во сне на выходных. Ему было очень приятно знать, что на протяжении десятилетий его музыка трогала многих и останется его долговечным наследием", — говорится в заметке на сайте.

Известно, что вокалисту было 74 года. Что именно стало причиной его смерти пока семья не афиширует.

Читайте также: Икона моды Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет

Справка

Эрик Кармен (родился 11 августа 1949) — американский певец, автор песен и музыкант. Впервые он стал известным как участник группы Raspberries в начале 1970-х годов, известной своим пауэр-поп-стилем. В 1970-х годах Эрик прославился с Raspberries. Он был вокалистом группы вместе с коллегами по группе Уолли Брайсоном, Дэйвом Смолли и Джимом Бонфанти. Группа находилась под сильным влиянием таких групп, как The Beatles и The Who. Эрик был большой частью успеха группы, поскольку он написал все их хиты. Самые большие хиты группы включают Go All the Way, Let's Pretend, Tonight и Overnight Sensation. В 1975 году Raspberries решили расстаться. Впоследствии Кармен начала успешную сольную карьеру с такими хитами, как "All By Myself" и "Hungry Eyes". Он также писал песни для других исполнителей, в том числе известную балладу "Почти рай" из фильма Footloose. Позже он присоединился к Ringo Starr & His All-Starr Band — страстному проекту Ринго Старра из The Beatles. Эрик в основном был в группе во время их тура 2000 года, но также выступал до 2019 года.

Напомним, ранее мы писали, актер Марк Додсон, голос Могвая из "Гремлинов", умер в 64 года. Кроме этого, Фокус писал, умер один из ближайших друзей короля Чарльза.