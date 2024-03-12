Автомобиль Tesla убил одну из самых влиятельных женщин мира: как это произошло (фото)

Американка Анжела Чао допустила роковую ошибку, управляя Tesla Model X. После того, как автомобиль упал в водоем, женщина уже не смогла выбраться наружу и погибла.

Глава судоходной компании Foremost Group и одна из самых влиятельных женщин на планете 50-летняя Анжела Чао умерла на ранчо в Техасе после того, как ее машина упала в пруд. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Женщина погибла 11 февраля. В заявлении семьи на тот момент не раскрывались подробности ее смерти, а власти округа Бланко (Техас, США) не предоставили дополнительную информацию, ссылаясь на продолжающееся расследование. Однако газета Wall Street Journal, ссылаясь на полученные от чрезвычайных служб документы, опубликовал детали трагедии.

По информации медиа, в начале февраля она пригласила подруг на свое ранчо в Техасе отпраздновать Китайский новый год. 11 февраля поздно вечером Чао решила доехать от гостевого дома к своему, чтобы не идти холодной ночью пешком — на машине путь занимал 4 минуты. Для этого женщина использовала внедорожник Tesla Model X. Через несколько минут после этого Анжела позвонила своим друзьям и в панике сообщила, что случайно включила задний ход вместо того, чтобы двигаться вперед. В результате этого машина переехала через насыпь, опрокинулась и упала в пруд, расположенный на территории ранчо.

В течение следующих нескольких часов ее друзья, затем управляющий ранчо и его жена, а затем парамедики, пожарные и помощники шерифа носились вокруг и пытались разбить окна, найти аварийный люк или любой другой способ вытащить Чао из машины. В конце концов им это удалось. Однако женщина пробыла слишком долго в воде и медики не смогли реанимировать ее.

Эксперты, изучающие все обстоятельства смерти Чао, говорят о том, что у водителя есть около минуты, чтобы выбраться из погружающегося в воду автомобиля. Когда в транспортных средствах было больше ручной механики, водитель мог открыть окно, чтобы выбраться, хотя для этого все равно требовалась ясность ума, часто неуловимая в чрезвычайной ситуации. В новых автомобилях, таких как Tesla Model X, у водителя может быть несколько секунд, чтобы нажать кнопку, чтобы опустить окно, прежде чем уровень воды поднимется слишком высоко. После этого единственный способ спастись — разбить стекло. Однако разрушить многослойное закаленное стекло, которое используют в Tesla, под водой практически невозможно.

Анжела Чао — американская бизнес-леди, которая была генеральным директором Foremost Group. Имея китайско-американское происхождение, Чао родился в Сиоссете, штат Нью-Йорк, в марте 1973 года. В какой-то момент своей карьеры она была членом правления Банка Китая, заместителем председателя Совета внешней торговли Китая и директором Китайской государственной судостроительной корпорации. Женщина также была членом Совета по международным отношениям. Кроме того Чао была одним из основателей Азиатско-американского фонда и сопредседателем его комитета по образованию.

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