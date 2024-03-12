Мэттью Перри в своем завещании впервые заговорил о детях — СМИ

Мэттью Перри составил свое завещание за 14 лет до своей смерти. В завещании актер впервые заговорил о своих детях.

В СМИ появилась часть завещания 54-летнего актера Мэттью Перри, который скоропостижно скончался 4 месяца назад. Подробностями юридического документа поделилось американское издание PEOPLE.

Как выяснилось, актер заранее подготовил документы в которых завещал свое имущество опекунам траст "Alvy Singer Living Trust", который назван в честь персонажа Вуди Аллена в "Энни Холл". Бенефициарами этого траста являются родители покойного актера Джон Перри и Сюзанна Моррисон. Также в списке бенефициаров есть его сводные сестры — Кейтлин Моррисон и Рэйчел Данн.

Оказывается завещание Перри написал еще в 2009 году. Именно в нем Перри впервые упоминает о своих детях. В частности, официально актер не имеет потомков и не является биологическим отцом. Однако, вероятно, актер перестраховался и указал в завещании пункт, которым категорически отказывается от отцовства любых детей. В частности, в завещании указан пункт, что любые дети, которых он имеет, не будут иметь права доступа к его имению.

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Фото: Instagram mattyperry4

Согласно обнародованным документам, актер владел имуществом на общую сумму более 1 миллиона долларов.

Напомним Перри умер в субботу, 28 октября 2023 года, в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Его нашли мертвым в бассейне дома, где он жил. Результаты вскрытия показали, что смерть актера вызвало острое действие кетамина. Утопление, ишемическая болезнь сердца и эффект бупренорфина (препарат, используемый для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов) также были указаны как факторы, повлекшие его смерть, которая в результате была признана случайностью.

До смерти Перри откровенно говорил о своей борьбе с зависимостью. В своих мемуарах 2022 года "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" он поделился своим путем к лечению.

Напомним, ранее мы писали, что Мэтт Леблан впервые после смерти Мэттью Перри заговорил о трагическом событии: актер до сих пор должен деньги своему другу. Кроме этого, Фокус писал, Дженнифер Энистон рассказала о состоянии Мэттью Перри перед смертью.