"Могла оказаться под прилетом": Могилевская попала под обстрел во время атаки на Кривой Рог (видео)

Певица давала концерт в помещении, расположенном на соседней улице с пострадавшими от ракетного удара домами. Когда Наталья Могилевская узнала о том, что на месте "прилета" есть человеческие жертвы, она остановила концерт и выехала на место трагедии.

Украинская певица Наталья Могилевская попала под ракетный обстрел Кривого Рога, когда 12 марта проводила в городе свой концерт. Об этом сама артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Могилевская записала видео из-за кулис концертного зала, в котором она должна была выступить в рамках тура "Одне велике серце". Однако перед началом выступления раздался сигнал воздушной тревоги, а после — громкие взрывы.

"Мы в Кривом Роге, сейчас безумные взрывы. Мы не можем начать концерт. Я хочу передать всем поддержку, мы в коридоре", — сказала Могилевская, записывая видео.

Чтобы поднять моральный дух зрителей и своей команды, она прямо в коридоре исполнила отрывок из песни "Я повертаюся".

Тогда артистка еще не знала, что ВС РФ атаковали ракетами жилые дома. Когда Могилевской сообщили эту информацию, она поехала на место ракетной атаки.

"Начались взрывы прямо во время концерта. Мы все там (в коридоре, — ред.) сидели, я вышла в прямой эфир. Закончилась тревога, начался концерт и прямо во время него мне сказали, что тут двое погибших. Я остановила концерт и приехала сюда. Возможно, людям нужна моя помощь. Возможно, какой-то сбор открыть для пострадавших. Я же на соседней улице была и тоже могла оказаться под тем прилетом", — сказала певица местным журналистам в комментарии.

Напомним, что во время атаки ВС РФ по Кривому Рогу пострадали две многоэтажки. По состоянию на сейчас известно о 4-х жертвах обстрела: двое людей погибли в своих квартирах, одна женщина скончалась в больнице, а еще одна горожанка погибла, просто проходя мимо многоквартирного дома в момент, когда туда попала ракета Х-59.