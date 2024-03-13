Кару Делевинь заметили без макияжа после выступления в мюзикле "Кабаре" (фото)

Комментируя свое участие в знаменитой постановке, актриса заявила, что испытывает большое волнение. Поклонники восхищаются ее талантом.

Британская актриса, певица и бывшая супермодель Кара Делевинь была замечена фотографами в Лондоне 12 марта вечером, когда покидала театр Playhouse после своего выступления в роли Салли Боулз в мьюзикле "Кабаре", сообщает Daily Mail.

31-летняя актриса 11 марта дебютировала в Вест-Энде в известной постановке, прославленной Лайзой Миннелли в киноверсии 1972 года.

Кара была одета в коричневое клетчатое пальто свободного кроя, черный джемпер поверх с очень длинными рукавами, из-под которого выглядывала белая футболка.

Актриса Кара Делевинь Фото: Getty Images

На моднице были необычные джинсово-кожаные брюки. Знаменитость завершила образ черными ботинками и собрала волосы в пучок. Она была без макияжа.

Актриса Кара Делевинь Фото: Getty Images

Поклонники в социальной сети Х (ранее Твиттер) поздравили звезду с невероятным выступлением, восхищаясь ее исполнительским талантом: "Я видел много исполнительниц Салли Боулз в свое время. Но Господи, Кара Делевинь вполне может быть самой лучшей. Настоящий момент, чтобы увидеть ее премьеру, в центре первого ряда. Очень реально. Красивый. Выпрашивайте, одалживайте, воруйте билет", "Кабаре — лучший мюзикл на свете с Карой Делевинь", "Как же Кара Делевинь поет! Спасибо, "Кабаре".

В свою очередь, говоря о своей новой захватывающей карьере, Кара сказала: "Нет слов, чтобы описать то волнение, которое я чувствую по возвращении домой, чтобы дебютировать на сцене в такой знаковой роли. Меня очень вдохновляют блестящие актеры, которые играли Салли в прошлых постановках по всему миру и в этой постановке в Вест-Энде".

Среди других заметных ролей Кары — главная роль в "Бумажных городах" (2015) и второстепенная роль в "Отряде самоубийц" (2016).

Ранее, 1 февраля, Фокус писал, что Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой. Пара подтвердила свой роман летом 2022 года. Впрочем, Кара и Лия держат отношения подальше от внимания публики.