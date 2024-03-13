51-летняя София Вергара продемонстрировала подтянутое тело в зеленом купальнике (фото)

Актриса на этой неделе опубликовала несколько новых фотографий. Таким образом София решила объявить о новом партнерстве с компанией Walmart.

Колумбийская и американская актриса и модель София Вергара порадовала поклонников новыми фотографиями. Знаменитость продемонстрировала свою стройную фигуру, сообщает Еxpress.

Знаменитость опубликовала в Instagram несколько ярких снимков с балкона своего особняка в Лос-Анджелесе. 51-летняя актриса сериалов "Американская семейка" и "Гризельда" была одета в сексуальный зеленый купальник. Вергара показала свои красивые формы и подтянутый живот. Свой модель дополнила изящной цепочкой с кулоном и браслетами. Шикарные волосы были распущены и мягкими волнами ниспадали по плечам.

В подписи к посту София рассказала, что эти снимки были сделаны для продвижения ее захватывающей новой коллекции в Walmart.

"После нескольких месяцев тестирования образцов и стилей я очень рада сообщить, что моя новая коллекция купальников на @walmart официально представлена! Как раз к весенним каникулам", — написала София, добавив дразнящий подмигивающий смайлик.

Поклонники были в восторге от ее стройной фигуры и потрясающей внешности. Они отметили, что актриса "изящно стареет в свои 50 лет".

Многие из ее 34,7 миллионной армии подписчиков заявили, что планируют купить себе несколько таких купальников и в комментариях отметили по-прежнему сенсационный внешний вид Вергары: "Ты великолепна и прекрасна", "Ух ты!!! Это выглядит так потрясающе", "Бизнес-вумен какая! Такая красивая и такая умная", "Эта женщина просто красавица", "Великолепно! Выглядит сказочно".

Многие похвалили колумбийскую звезду на ее родном испанском языке.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что София Вергара примерила блестящий топ украинского бренда. Знаменитость появилась в эффектном образе во время съемок финала телешоу "Америка имеет талант".