София Вергара примерила блестящий топ украинского бренда (фото)
Знаменитость появилась в эффектном образе во время съемок финала телешоу "Америка имеет талант".
51-летняя американская актриса и модель София Вергара примерила топ украинского бренда. Снимками звезда экрана делится в своем Instagram с более 31 млн подписчиков.
Бывшая жена 46-летнего американского актера Джо Манганьелло появилась в топе украинского бренда Nué на финале телешоу "Америка имеет талант", в котором она является судьей.
"Еще одна ночь, полная удивительных событий и веселья с моими друзьями!!! 🌟🌟@agt", — прокомментировала съемки программы Вергара.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
Актриса предстала в черном топе с глубоким декольте, который был украшен блестящими вставками и цветком посередине. Его цена составляет 750 евро (более 30 тысяч гривен).
Она добавила к образу ряд массивных украшений и распустила свои длинные волосы.
Вергара позировала на фото вместе с другой жюри проекта — 50-летней немецкой топ-моделью Хайди Клум.
Напомним, 41-летняя индийская актриса Приянка Чопра также выбирала топ от украинского бренда.
Ранее Фокус писал о новой вышиванке экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона с картой на сердце от украинского бренда.