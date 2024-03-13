На режиссера Полански подали в суд из-за новых обвинений в изнасиловании

Кинорежиссера обвиняют в изнасиловании, сексуальных побоях и умышленном причинении серьезного эмоционального вреда в связи с предполагаемым инцидентом. Пострадавшей Джейн Доу на момент инцидента не исполнилось даже 18 лет.

90-летний режиссер Роман Полански предстанет перед гражданским судом в Лос-Анджелесе в 2025 году по обвинению в изнасиловании подростка в 1973 году. Об этом пишет The Guardian.

Адвокат Глория Оллред, которая представляла интересы жертв Джеффри Эпштейна и Билла Косби, подтвердила на пресс-конференции во вторник, что судья назначил суд над Полански на август 2025 года. По данному делу Полански обвиняется в изнасиловании и умышленном причинении тяжелого эмоционального вреда в связи с предполагаемым инцидентом 1973 года.

Во вторник, 12 марта, Оллред представила свою клиентку Джейн Доу, которая обвинила Полански в изнасиловании, когда она была несовершеннолетней в 1973 году. Девушка встретила Полански на вечеринке, и несколько месяцев спустя он пригласил ее на ужин. Режиссер якобы знал, что она несовершеннолетняя, но весь вечер поил подростка алкоголем и привез в свой дом в Лос-Анджелесе.

По словам адвоката, ее клиентка проснулась в постели Полански, который сказал подростку, что хочет заняться с ней сексом. Несмотря на отказ Джейн, режиссер принудительно совершил с ней половой акт, а позже отвез домой. Больше девушка его лично не видела.

Глория Оллред в своем выступлении подчеркнула, что, хотя Полански в своей жизни вернулся к обычным делам, несмотря на многочисленные обвинения в его адрес, пострадавшая девушка не смогла вернуться к повседневной жизни после того, как стала жертвой.

"Наша клиентка Джейн Доу продемонстрировала огромное мужество, подав иск против известного режиссера, который ранее признал себя виновным в сексуальном преступлении против ребенка, а затем сбежал в Европу, чтобы избежать приговора", — сказал адвокат.

Отметим, что 90-летний Полански скрывался от правосудия в США на протяжении десятилетий с тех пор, как бежал из страны, чтобы избежать приговора, после того как он признался в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер в 1977 году. Режиссеру фильмов "Пианист" и "Ребенок Розмари" предъявлены многочисленные обвинения в домогательство.

В период с 2017 по 2019 год четыре женщины выступили с обвинениями Полански в жестоком обращении с ними в 1970-х годах (трое из них в то время предположительно были несовершеннолетними), в том числе художница Марианна Барнард, которая заявила, что Полански изнасиловал ее, когда ей было 10 лет. Шарлотта Льюис, британская актриса, в 2010 году обвинила Полански в сексуальном насилии над ней в 1983 году, когда ей было 16 лет. Режиссер отверг все обвинения.

Напомним, в феврале 2020 года после награждения Полански премией "Сезар", несколько актрис покинули церемонию. Ни Полански, ни другие участники съемочной группы "Офицера и шпиона" на церемонии не присутствовали. Накануне Полански заявлял, что не придет на церемонию, поскольку не хочет, чтобы его "линчевали".

Как ранее сообщал Фокус, в августе 2019 года 9 женщин обвинили знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, позже, к обвинениям присоединились певица Анджела Уилсон и еще 10 женщин.