Ни Полански, ни другие участники съемочной группы "Офицера и шпиона" на церемонии не присутствовали, – не хотят, чтобы их "линчевали"

Режиссер Роман Полански получил французскую кинопремию "Сезар" как лучший режиссер за фильм "Офицер и шпион". Церемония награждения прошла вечером 28 февраля. После того, как его объявили победителем, несколько актрис, в том числе Адель Энель, покинули зал в знак протеста.

Об этом сообщает Le Figaro.

В ходе торжественной церемонии несколько зрителей и гостей покинули зал в знак протеста, включая французскую актрису Адель Энель, ранее рассказавшую о возможных домогательствах в свой адрес со стороны другого режиссера – Кристофа Ружжиа.

"Стыд и позор. Браво педофилия", – заявила она.

Ни Полански, ни другие участники съемочной группы "Офицера и шпиона" на церемонии не присутствовали. Накануне Полански заявлял, что не придет на церемонию, поскольку не хочет, чтобы его "линчевали".

Перед проведением "Сезара" здание Киноакадемии было обклеено плакатами, призывавшими к бойкоту церемонии и наказанию режиссера. Напротив здания прошла протестная демонстрация.

31-летняя актриса ранее говорила, что "награждать Полански – значит плевать в лицо всем жертвам".

В социальных сетях многие пользователи интернета выразили свою поддержку Адель Энель, также выразив свой гнев за хэштегом #CésarDeLaHonte.

В 1977 году 43-летний Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки. Режиссер заключил сделку со следствием, признал вину в сексуальных отношениях с несовершеннолетней и провел 42 дня в психиатрической клинике для преступников. 26 сентября 2009 года Роман Полански был арестован по обвинению в изнасиловании 33 года назад 13-летней Саманты Греймер. В 1978 году, стремясь избежать тюремного заключения, Полански бежал из США, и с тех пор старался не посещать государства, имеющие со Штатами договоренности об экстрадиции.

"Офицер и шпион" был номинирован на 12 премий "Сезар", но в итоге получил три награды – за лучшую режиссуру, лучший адаптированный сценарий (Полански и писатель Роберт Харрис) и лучший дизайн костюмов.

Фильм рассказывает о суде над французским евреем Альфредом Дрейфусом, которого несправедливо обвинили в шпионаже в пользу Германской империи в 1894 году.

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