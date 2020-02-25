Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах
2020-02-25 12:38:16
Оперный тенор заявил, что готов взять всю ответственность
Оперный певец и дирижер Пласидо Доминго принес свои извинения женщинами, которые ранее обвинили его в сексуальных домогательствах.
Об этом сообщает Europa Press.
Доминго рассказал, что в последние месяцы размышлял об обвинениях, которые против него выдвинул "ряд коллег".
"Я с пониманием отношусь к женщинам, которые, наконец, почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться. И я хочу, чтобы они знали, что мне искренне жаль, что я причинил им боль", – заявил Доминго.
Так, Пласидо Доминго указал, что он "намерен" предпринять "позитивные" изменения в оперной индустрии, чтобы "никому не пришлось проходить через это".
"Я страстно желаю, чтобы это привело к созданию более безопасного места для работы, и я надеюсь, что мой пример подтолкнет других следовать моим шагам", – заявил он.
79-летний певец также добавил, что готов взять на себя всю ответственность за обвинения, которые прозвучали в его адрес.
Как ранее сообщал Фокус:
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В августе 9 женщин обвинили знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, позже, к обвинениям присоединились певица Анджела Уилсон и еще 10 женщин.
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Тенор изложил свое виденье ситуации. Он заявил, что всегда был уверен, что его взаимоотношения с коллегами строятся на общем согласии. Он никогда не имел намерения сознательно причинять кому-то вред.