Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах

Оперный тенор заявил, что готов взять всю ответственность

Оперный певец и дирижер Пласидо Доминго принес свои извинения женщинами, которые ранее обвинили его в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает Europa Press.

Доминго рассказал, что в последние месяцы размышлял об обвинениях, которые против него выдвинул "ряд коллег".

"Я с пониманием отношусь к женщинам, которые, наконец, почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться. И я хочу, чтобы они знали, что мне искренне жаль, что я причинил им боль", – заявил Доминго.

Так, Пласидо Доминго указал, что он "намерен" предпринять "позитивные" изменения в оперной индустрии, чтобы "никому не пришлось проходить через это".

"Я страстно желаю, чтобы это привело к созданию более безопасного места для работы, и я надеюсь, что мой пример подтолкнет других следовать моим шагам", – заявил он.

79-летний певец также добавил, что готов взять на себя всю ответственность за обвинения, которые прозвучали в его адрес.

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