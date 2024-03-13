Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера рассказал, почему отказался от фамилии отца (фото)

По словам Джозефа, знаменитый Арни всегда его поддерживает. А в детстве он был шокирован, когда узнал чьим сыном является.

Сын американского актера, бодибилдера и политика Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна в программе "Доброе утро, Британия" рассказал, почему решил не брать знаменитую фамилию своего отца, сообщает Daily Mail.

26-летний Джозеф — плод любви своего знаменитого отца и домработницы их семьи Милдред Баэна. О личности своего отца парень узнал только тогда, когда ему исполнилось 12 лет. В разговоре с ведущими Сюзанной Рид и Эдом Боллсом Баэна рассказал, почему он отказался от фамилии Шварценеггер.

"Да, это хороший вопрос. Я думаю, что главное — это то, что я пытаюсь делать что-то самостоятельно и продолжать свою карьеру, используя свою волю, свою решимость и свою трудовую этику. В моей семье очень любят поддерживать на расстоянии, а не проявлять инициативу. Я очень ценю это и считаю, что очень важно вырасти мужчиной, уметь делать что-то самостоятельно и во всем разбираться. Итак, это то, что я делал, и до сих пор это работало. Я очень много работал", — поделился сын знаменитого актера.

В 2011 году выяснилось, что Арнольд тайно стал отцом ребенка от Милдред, когда она работала домработницей в семье Шварценеггера еще в 1990-х годах.

В то время актер был женат на журналистке Марии Шрайвер. За время их отношений у них родились сыновья Патрик, 28 лет, Крис, 24 года, и дочери Кэтрин, 32 года, и Кристина, 30 лет. Но в июле 2011 года тогдашняя жена Арнольда Мария подала на развод после 25 лет брака. В декабре 2021 года развод бывшей пары был официально оформлен.

Джозеф, вспоминая момент, когда узнал, что голливудская знаменитость является его отцом, признался, что испытал сильные чувства: "Это был полный шок. В детстве ты не особо задаешься вопросами о своих родителях. Что касается меня, я люблю своего отца. Он потрясающий человек. Я люблю свою маму, она замечательная женщина. Так что да, я просто очень счастлив и горжусь тем, что являюсь частью этой семьи".

Джозеф Баэна c отцом Арнольдом Шварценеггером Фото: Getty Images

Описывая, как теперь складываются отношения с Арни Баэна сказал: "Он великий отец. Он был для меня просто потрясающим. Он очень поддерживал все, что я решил сделать. Переход в Пеппердайн, окончание университета, а также когда дело доходит до моей актерской карьеры и карьеры в сфере недвижимости, моего пути в бодибилдинг и фитнес – он всегда рядом и оказывает мне большую поддержку. Он отличный отец".

Джозеф Баэна и Арнольд Шварценеггер Фото: Joseph Baena/Instagram

Джозеф Баэна с матерью Милдред Фото: Joseph Baena/Instagram

Напомним, 28 декабря сообщалось, что Арнольд Шварценеггер устроил пижамную вечеринку без внебрачного сына. Звезда голливудских боевиков в компании сыновей и зятя зажигал возле рождественской елки. Мужчины нарядились в одинаковые пижамы и солнцезащитные очки.