Раньше жили и работали в Украине: какие актеры снялись в ленте об оккупации Крыма (фото)

Пропагандистский сериал "10 дней до весны" сняли при поддержке "Военкино". Главные и второстепенные роли в них получили актеры, которые раньше были связанны с Украиной.

Российский пропагандистский сериал об оккупации Крыма "10 дней до весны" собрал актеров, снимавшихся до 2021 года в Украине. Об этом сообщает "Обозреватель".

Медиа пишет о том, что главные роли в сериале получили недавно ездившие в Украину звезды, которые снимались в фильмах с украинцами и получали за это гонорары. Так, среди актерского состава российской киноленты удалось обнаружить :

Петра Рыкова, который до 24 февраля 2022 года не только работал в Украине, но и проживал в стране. Украинцам он знаком по фильмам и сериалам "Мамочки" (2015), "Успеть все исправить" (2020), "Водоворот" (2020), "Верная подруга" (2020), "Ничто не случается дважды" (2020), "Семейный портрет" (2021), "Любовь матери" (2021). В сериале об оккупации Крыма играет одну из главных ролей — московского хирурга по имени Андрей;

Петр Рыков ранее не только работал в Украине, но и жил в нашей стране

Анну Попову — актрису, которая снималась в лентах "Стань моей тенью" (2020) и "Сильная женщина" (2020). В новом российском сериале также получила главную роль. Ее персонажа зовут Даша;

У Анны Поповой также главная роль в сериале "10 дне до весны"

Александра Голубева, снявшегося в ленте "Улыбнись, когда плачут звезды" (2010). В фильме "10 дней до весны" играл персонажа по имени Николай — замкомандира симферопольского "Беркута" и брата Андрея.

Александр Голубев ранее получил роль в украинском фильме "Улыбнись, когда плачут звезды"

Карину Андоленко, исполнившую роли в фильме "Миллионер" (2012). Актрисса, родившаяся в Харькове, получила в пропагандистском сериале о Крыме главную роль героини по имени Наташа. Ее героиня — преподавательница симферопольской гимназии и сестра главных героев Николая и Андрея;

Актриса, получившая главную роль в сериале об оккупации Крыма, родилась в Харькове

Андрея Соколова, сыгравшего роль в мелодраме "Оттепель" (2008). В сериале играл главного персонажа по фамилии Орлов;

Российский актер и режиссер Андрей Соколов раньше тоже снимался в украинских фильмах

Ивана Стебунова, снявшего в сериале "Узнай меня, если сможешь" (2014). В сериале "10 дней до весны" сыграл персонажа по имени Виталий.

Иван Стебунов сыграл в ленте о Крыме роль второго плана

О чем российский сериал "10 дней до весны"

События разворачиваются вокруг семьи Жилиных. Братья — замкомандира симферопольского "Беркута" Николай, московский хирург Андрей и их сестра, преподаватель симферопольской гимназии Наталья приезжают на похороны отца. Много лет назад, в 90-х, обстоятельства развели братьев и сестру по разным городам и даже странам. Между ними разгорается конфликт по поводу дома на берегу моря, "родового гнезда". Параллельно главные герои попадают в водоворот событий, связанных с оккупацией Крыма ВС РФ, который пропагандисты называют "Крымской весной".

Съемки сериала проходили в Крыму, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Поставил сериал режиссер Ким Дружинин. Производством 11-серийной детективной мелодрамы "10 дней до весны" занималась кинокомпания "Гамма-продакшн" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "Военкино".

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