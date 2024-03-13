Стильные варианты женских блузок на весну 2024 (фото)

Рубашка (блузка) — универсальный предмет гардероба. Это базовая вещь, которая поможет вам создавать образы для любых событий. Для работы, для прогулок, для вечернего выхода и даже для праздника.

В зависимости от того какой стиль у рубашки, она может транслировать разное ваше настроение. Стилист Анна Боброва рассказала о вариантах рубашек, которые помогут создать стильные и элегантные образы для разных случаев весной 2024.

Однотонная рубашка

Однотонная рубашка — это must-have для каждой девушки, которая хочет всегда выглядеть стильно и актуально. Она подходит для любого случая, от офиса до вечеринки. Белая, голубая, розовая — это классические цвета для однотонной рубашки, но вы можете выбрать рубашку в любом цвете, который вам нравится.

"Самой главной рубашкой своего гардероба, я считаю — белую рубашку. Вы можете выбрать белую, или другого цвета, но обязательно однотонную. Белая, голубая или оранжевая — это самые базовые цвета для вашей однотонной рубашки", — говорит стилист Анна Боброва.

Рубашка в полоску

Рубашка в полоску — еще один универсальный вариант. Они могут быть как классического кроя, так и более современного с интересными деталями: манжеты или накладные карманы. Рубашки в полоску помогают создать элегантный образ.

"Это альтернатива однотонной рубашке. Можно выбрать классический вариант, например, в бело-голубую полоску, или что-то более расслабленное и интересное", — отмечает стилист.

Читайте также: 5 моделей женских пальто, которые уже не актуальны для весны 2024

Клетчатая рубашка

Клетчатая рубашка — это яркий и стильный акцент, который придаст "изюминку" вашему виду. Ее можно носить как на майку, так и на футболку. Этот вариант идеально подходит для создания повседневного образа. Рубашку можно завязать на бедрах, чтобы сделать вид более интересным и оригинальным.

"Клетчатые рубашки на пике своей популярности. Они помогают создавать более расслабленный образ. Такую рубашку можно надеть на майку, футболку, или повязать на бедра", — говорит стилист.

Рубашки с настроением

Рубашка с рюшами может подчеркнуть ваше романтическое настроение. Она выглядит стильно и элегантно и может быть любого цвета, от пастельных тонов до ярких оттенков.

"Рубашки с настроением, или интересные трендовые модели. Такая рубашка действительно может подчеркнуть вашу личность или придать особый образ", — рассказала Анна Боброва.

Стилист отмечает, что выбор рубашки зависит от вашего стиля и события, для которого вы ее выбираете. Но в любом случае, рубашка поможет вам создать стильный образ.

Напомним, ранее мы писали, трендовые комбинации цветов с красным, которые будут в моде в этом сезоне. Кроме этого, Фокус писал, какие модели сумок будут в тренде весной 2024.