5 моделей женских пальто, которые уже не актуальны для весны 2024 (фото)

Пальто — это популярный вариант верхней одежды на весну-осень. Большинство женщин предпочитают именно эти модели верхней одежды, ведь они удобные, легкие и подходят почти под все. Их проще стилизовать и они выглядят элегантнее чем обычная куртка.

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Именно поэтому Фокус решил подготовить подборку антитрендовых моделей сезона весна 2024, которые больше не в моде.

Пальто на змейке

Несколько сезонов назад достаточно популярными среди женщин были укороченные пальто на змейке. Этот вариант считался стильным и молодежным. Однако уже сегодня этот вариант стилизации верхней одежды не актуален.

Пальто с капюшоном

Пальто с капюшоном были трендом многих лет, но особенно популярными они стали в моде 2000-х годов. Также, этот элемент одежды был очень популярным в ретро-стиле 80-х годов. Однако в 2024 году о нем лучше забыть.

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Пальто с меховым воротником

Пальто с меховым воротником стало трендом еще в 1940-50-х годах и периодически продолжает быть популярным до сегодняшнего дня. Считалось, что такой вариант пальто с мехом добавляет шика и элегантности к образу. Однако, стилисты советуют в 2024 году спрятать этот вариант в шкаф как можно дальше, для других времен.

Пальто длиной до колена

Пальто длиной до колена является классическим элементом гардероба, который может быть модным в любой год. Последний раз этот тренд получил широкое признание в 1960-х и 1970-х годах, а также в последние годы. Однако, все же стилисты советуют подбирать длину пальто под ваш силуэт, если вы низкого роста, лучше выбрать пальто выше колена, или немного ниже, для высокого роста подойдет пальто ниже колена, или пальто макси. О пальто до колена лучше в этом сезоне не вспоминать.

Пальто со вставками из эко-кожи

Пальто со вставками из эко-кожи стали популярными в модной индустрии в последние несколько лет. Однако сейчас этот вариант верхней одежды уже не актуален. Стилисты советуют убрать этот вариант как можно дальше и выбрать более актуальную и универсальную модель.

Напомним, ранее мы писали, какие вещи в базовом гардеробе будут в тренде весной 2024. Кроме этого, Фокус писал, какая весенняя одежда будет в тренде в 2024 году.