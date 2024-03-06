Папины джинсы из 90-х и больше офисной одежды: какие стили будут в тренде этой весной (фото)

На работу, на прогулку, на отдых, в путешествие, на празднование. Каждое из этих событий в жизни требует определенного стиля одежды в котором нам будет комфортно. Конечно, большинство людей имеют одежду на все случаи жизни, но есть и те, в которых, как говорится одни штаны, которые подойдут для всего и под все. Но мы не об этом.

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С приходом нового сезона, стилисты всегда формируют список стилей, которые будут в тренде этого сезона. Соответственно, как и все в мире моды, стили также могут меняться. Именно поэтому Фокус подготовил подборку в которой рассказать, какие стили одежды будут актуальны весной 2024.

Спортивный стиль

Наверное, это один из самых популярных стилей на сегодняшний день. Он уже несколько сезонов приобретает популярность и в этом году будет на своем пике. Сегодня спортивный стиль объединяет в себе женственность, стиль и удобство. Это то, что нужно женщинам 21-го века. Он используется не только для повседневных образов, но и согласуется со многими другими стилями, что позволяет использовать его для разных случаев.

Стиль наших пап из 90-х

Эта эстетика вещей наших родителей из 90-х сейчас приобретает популярность. Спортивные штаны, носки с кроссовками, большие рубашки, олимпийки, шорты... Поэтому в этом году можно достать старые спортивные костюмы, рубашки, джинсовки и быть в тренде.

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Тихая роскошь

Этот стиль перешел из прошлого сезона. Стилисты прогнозируют, что именно он с нами останется надолго, потому что экологическое потребление набирает популярность. А тихая роскошь — это как раз об этом. Лучше всего взять одну качественную базовую вещь вместо 5 вещей "быстрой моды".

Офисный стиль

Он уже не первый сезон приобретает популярность. Как и раньше, не сходит с подиумов. Юбки-карандаш, блузы, костюмы, галстуки, белые рубашки — все это как никогда модно.

Женский стиль

Сегодня в тренде женственность. При чем, как говорят, максимальная. Это и женственные силуэты, акценты на талии, вырезы, разрезы, женственные фактуры, каблуки и так далее. Постепенно отходит время оверсайз. Кроме этого, все детали женского гардероба: каблуки, ткани, корсеты, цветы и летящие воланы становятся снова актуальными.

Напомним, ранее мы писали, какая весенняя одежда будет в тренде в 2024 году. Кроме этого, Фокус писал, отрендах, которые потеряли свою актуальность весной 2024.