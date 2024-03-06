Татові джинси з 90-х і більше офісного одягу: які стилі будуть в тренді цієї весни (фото)

На роботу, на прогулянку, на відпочинок, в подорож, на святкування. Кожна з цих подій у житті вимагає певного стилю одягу в якому нам буде комфортно. Звісно, більшість людей мають одяг на всі випадки життя, але є і ті, в яких, як то кажуть одні штани, які підійдуть для всього і під все. Але ми не про це.

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З приходом нового сезону, стилісти завжди формують список стилів, які будуть в тренді цього сезону. Відповідно, як і все у світі моди, стилі також можуть змінюватися. Саме тому Фокус підготував підбірку в якій розповісти, які стилі одягу будуть актуальні весною 2024.

Спортивний стиль

Напевно, це один із найпопулярніших стилів на сьогоднішній день. Він вже декілька сезонів набуває популярності і в цьому році буде на своєму піку. Сьогодні спортивний стиль обʼєднує в собі жіночність, стиль та зручність. Це те, що потрібно жінкам 21-го століття. Він використовується не тільки для повсякденних образів, але й узгоджується з багатьма іншими стилями, що дозволяє використовувати його для різних випадків.

Стиль наших тат з 90-х

Ця естетика речей наших батьків з 90-х зараз набуває популярності. Спортивні штани, шкарпетки з кросівками, великі сорочки, олімпійки, шорти… Тому цього року можна дістати старі спортивні костюми, сорочки, джинсування і бути в тренді.

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Тиха розкіш

Цей стиль перейшов з минулого сезону. Стилісти прогнозують, що саме він з нами залишиться надовго, тому що екологічне споживання набирає популярності. А тиха розкіш — це якраз про це. Найкраще взяти одну якісну базову річ замість 5 речей "швидкої моди".

Офісний стиль

Він вже не перший сезон набуває популярності. Як і раніше, не сходить з подіумів. Спідниці-олівець, блузи, костюми, краватки, білі сорочки – все це як ніколи модно.

Жіночий стиль

Сьогодні в тренді жіночність. При чому, як говорять, максимальна. Це і жіночні силуети, акценти на талії, вирізи, розрізи, жіночні фактури, підбори і так далі. Поступово відходить час оверсайз. Окрім цього, всі деталі жіночого гардероба: каблуки, тканини, корсети, квіти і волани, що летять, стають знову актуальними.

Нагадаємо, раніше ми писали, який весняний одяг буде в тренді у 2024 році. Крім цього, Фокус писав, про тренди, які втратили свою актуальність весною 2024.