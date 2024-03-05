Тренды, которые потеряли свою актуальность весной 2024 года (фото)

Глобальные тренды формируются на годы вперед, микро-тренды заходят к нам на сезон-два. Именно поэтому в трендах часто меняется все и важно за этим следить.

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Каждая женщина хочет выглядеть стильно. Именно поэтому ей стоит ориентироваться в мире моды, чтобы понимать, какие вещи уже стоит отправить на хранение, а какие все же придется приобрести в свой гардероб. Стилист Анастасия Мальцева подготовила подборку микро-трендов, которые уже потеряли актуальность и более не в моде.

От разукрашенных корсетов до минималистичных топов

Принтовые корсеты действительно стали трендом в моде и были актуальны несколько сезонов. Они добавляли оригинальности и стиля любому образу. Можно было найти разнообразные принты, такие как цветы, геометрические узоры, абстракции и тому подобное. Носили корсеты с принтами на тонкой блузке или даже поверх свитера для стильного лука! Однако на замену им пришли минималистичные топы, которые быстро вытеснили корсеты. Базовые топы для женщин можно комбинировать с юбками, брюками или шортами. Они смотрятся великолепно как с джинсами, так и с юбками, леггинсами или брюками. Вы можете создавать множество различных стильных образов, сочетая базовые топы с различными предметами одежды.

От толстых каблуков и платформ до изящных Китен Хилс

Массивные каблуки были популярным трендом обуви в последние годы, предлагая стиль и комфорт. Многие модельеры и бренды включили туфли на массивном каблуке в свои коллекции обуви, предлагая современный и универсальный вариант для тех, кто хочет немного увеличить высоту, не жертвуя стабильностью. Однако в этом сезоне об этом тренде стоит забыть. На его замену пришли туфли Китен Хилс. Эти туфли имеют характерные высокие каблуки и часто украшены разнообразным декором, таким как камни, кристаллы или жемчуг. Они часто используются в модных образах на подиумах и в повседневной жизни. Также, туфли Китен Хилс известны своей комфортностью и отличным качеством.

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От мешковатых карго до изящных прямых юбок макси

Брюки карго вернулись в последние годы, став популярным трендом в моде. Эти брюки характеризовались несколькими карманами и непринужденным кроем, которые обеспечивали стиль и функциональность. Их можно стилизовать разными способами — с простой футболкой для повседневного образа или с рубашкой на пуговицах для более изысканного наряда. Однако, все же этот тренд начал терять свою актуальность. Вместо него на замену пришли изящные прямые юбки макси. Прямые юбки макси являются очень популярным трендом этого сезона. Они выглядят стильно и элегантно, подходят для разных случаев. Это отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть модно и чувствовать себя комфортно.

От сеточки с принтом до кружева

Сетчатый узор в свитерах с принтом — безусловно, был модным выбором. Они добавляли уникального и стильного оттенка любому наряду. Конечно, как и все в этом мире, одно заменяется другим. В этом случае сетку с принтом заменило кружево. Кружевные кофты в этом сезоне стали трендом. Этот эффектный материал добавляет женственности и элегантности любому образу. Они могут быть очень разными: от дискретных кружевных деталей до полностью кружевных кофт. Это отличный способ добавить романтический штрих к вашему гардеробу.

От разноцветных украшений до геометрических металлических

Еще несколько сезонов назад цветные аксессуары включали смелые выразительные вещи, такие как яркие бусы из бисера, яркие серьги с кистями и красочные браслеты с драгоценными камнями. Однако, в новых сезонах, этот некогда стильный тренд потерял свою актуальность. На замену им пришли геометрические металлические украшения, которые стали достаточно популярным трендом в мире моды. Они могут быть изготовлены из различных металлов, таких как золото, серебро или нержавеющая сталь, и иметь простые, но стильные геометрические формы, такие как круги, треугольники, квадраты или линии. Эти украшения часто выглядят очень современно и элегантно и могут быть удачным дополнением к любому образу.

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