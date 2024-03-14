14 марта 2024 года: святого Венедикта - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать с острыми предметами и ходить на охоту. Мороз в этот день означает, что еще неделю будет такая погода.

Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память святого Венедикта. Он был монахом и отшельником, к которому многи приходили на благословение. Венедикт основал монастырь Монте-Кассино, а еще знаменитый орден бенедиктинцев и составил главный устав для западного монашества.

Также 14 марта — День украинского добровольца.

Что нельзя делать 14 марта:

работать с острыми предметами;

ходить на охоту;

лепить что-то;

одалживать что-то из продуктов.

Народные приметы и поверья:

мороз означает, что еще неделю будет такая погода;

солнечная погода — к похолоданию;

дождь с громом – летом будет жаркая и сухая погода;

облака плывут высоко и быстро – погода будет ясной;

громко кричат куры – в семье будут ссоры.

День ангела празднуют:

Венедикт, Феодосий, Михаил, Ростислав.

А также в этот день:

1489 год — королева Кипра Екатерина Корнаро была вынуждена продать свое королевство Венеции

1839 год — выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин "фотография"

1900 год — закон США устанавливает золото единственным стандартом выкупа бумажных денег, зафиксировав стоимость доллара на уровне 1,5046 грамма чистого золота

1956 год — Ampex представляет в Чикаго первый практичный видеомагнитофон VRX-1000

1958 год — сертифицирован первый золотой диск в музыкальной индустрии

1990 год — во Львовской области в Стрые, первом из украинских городов, поднимают национальный символ — флаг Украины

1994 год — выпущен релиз Linux 1.0.0