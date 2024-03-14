14 марта 2024 года: святого Венедикта - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать с острыми предметами и ходить на охоту. Мороз в этот день означает, что еще неделю будет такая погода.
Что случилось в этот день:
Cегодня в православной церкви почитают память святого Венедикта. Он был монахом и отшельником, к которому многи приходили на благословение. Венедикт основал монастырь Монте-Кассино, а еще знаменитый орден бенедиктинцев и составил главный устав для западного монашества.
Также 14 марта — День украинского добровольца.
Что нельзя делать 14 марта:
- работать с острыми предметами;
- ходить на охоту;
- лепить что-то;
- одалживать что-то из продуктов.
Народные приметы и поверья:
- мороз означает, что еще неделю будет такая погода;
- солнечная погода — к похолоданию;
- дождь с громом – летом будет жаркая и сухая погода;
- облака плывут высоко и быстро – погода будет ясной;
- громко кричат куры – в семье будут ссоры.
День ангела празднуют:
Венедикт, Феодосий, Михаил, Ростислав.
А также в этот день:
1489 год — королева Кипра Екатерина Корнаро была вынуждена продать свое королевство Венеции
1839 год — выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин "фотография"
1900 год — закон США устанавливает золото единственным стандартом выкупа бумажных денег, зафиксировав стоимость доллара на уровне 1,5046 грамма чистого золота
1956 год — Ampex представляет в Чикаго первый практичный видеомагнитофон VRX-1000
1958 год — сертифицирован первый золотой диск в музыкальной индустрии
1990 год — во Львовской области в Стрые, первом из украинских городов, поднимают национальный символ — флаг Украины
1994 год — выпущен релиз Linux 1.0.0