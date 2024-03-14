Принц Гарри и принц Уильям появятся на общем мероприятии, но есть нюанс

Братья будут присутствовать на церемонии награждения премией их матери. Однако даже это мероприятие не сможет их помирить.

14 марта принц Уильям и принц Гарри выступят на церемонии вручения премии "Наследие Дианы" в Музее науки в Лондоне, однако это не значит, что между братьями тронулся лед, и дело идет к примирению. Герцог Сассекский обратится к публике по видеосвязи только тогда, когда его брат покинет мероприятие, сообщает The Times.

Ожидается, что Уильям лично произнесет речь по случаю 25-летия благотворительной организации и вручит награды 20 получателям. Принц Уэльский появится на церемонии награждения один, поскольку его жена Кейт все еще восстанавливается после операции на брюшной полости.

Согласно сообщениям, Гарри, который живет в Калифорнии, присоединится к видеозвонку с победителями. Однако его участие состоится только после того, как его брат покинет церемонию.

Нежелание братьев признать присутствие друг друга на мероприятии обнажает глубину их вражды, поскольку до ссоры они часто появлялись вместе лично, чтобы позировать лауреатам премии.

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Премия Дианы — это благотворительная организация, созданная с целью отразить веру принцессы Уэльской в то, что молодые люди способны изменить мир. Она реализует программы борьбы с издевательствами и наставничества и признает вдохновляющую работу молодых людей.

"Для меня большая честь иметь поддержку как принца Уэльского, так и герцога Сассекского, особенно сейчас, когда мы отмечаем наш 25-летний юбилей", – заявил исполнительный директор премии "Диана" Тесси Оджо.

Представитель премии сообщил, что Гарри станет "ключевой частью" празднования.

"Он планирует поговорить с лауреатами премии виртуально в вечер церемонии награждения, чтобы отметить их достижения", — сказал он.

Награда наследия была учреждена премией Дианы в 2017 году в честь 20-летия со дня ее смерти в честь жизни Дианы, принцессы Уэльской.

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