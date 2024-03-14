"Я люблю тебя всем сердцем и душой": Тори Спеллинг поздравила сына с днем рождения (фото)

Актриса Тори Спеллинг — многодетная мать, которая воспитывает пятерых детей. Она нежно поздравила своего первого ребенка.

Американская актриса Тори Спеллинг, известная по сериалу "Беверли-Хиллз 90210", 14 марта поздравила своего сына Лиама с его 17-летием. Она рассказала, что этот год был очень тяжелым для него, сообщает Daily Mail.

50-летняя актриса на своей странице в Instagram поделилась эмоциональным постом вместе с каруселью архивных фотографий своего старшего ребенка.

"Поздравляю моего первого ребенка, известного как Обезьянка, с 17-летием… Ты родился в результате экстренной ситуации. Сегодня все взгляды обращены на тебя… Я люблю тебя всем сердцем и душой. Ты поражаешь меня каждый день. Я так горжусь быть твоей мамой. Всегда будь собой. Ты великолепен. Я в восторге от тебя", — написала она.

Тори также опубликовала ретроспективное видео, на котором Лиам танцует в пижаме, с подписью: "Поздравляю с 17-летием первую любовь в моей жизни".

Тори делит Лиама, а также 7-летнего Бо, 11-летнего Финна, 12-летнюю Хэтти и 15-летнюю Стеллу с бывшим супругом Дином Макдермоттом.

Она также сказала, что, несмотря на "чрезвычайно тяжелый год" Лиама, его "энергия, позитив, сочувствие, доброта, юмор, креативность и свет сияют, преодолевая любые препятствия".

Напомним, 15 февраля сообщалось, что актриса Тори Спеллинг поделилась милой фотографией с 6-летним сыном Бо.