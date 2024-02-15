Актриса Тори Спеллинг поделилась милой фотографией с 6-летним сыном Бо (фото)

Актриса Тори Спеллинг — многодетная мать, которая воспитывает пятерых детей.

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Американская актриса Тори Спеллинг, известная по сериалу "Беверли-Хиллз 90210", отметила День святого Валентина со своим шестилетним сыном Бо. Мама пятерых детей опубликовала фотографию с младшим ребенком от Дина МакДермотта. Сына она называет "душой всей семьи", пишет Рeople.

На снимке Тори с сыном в белых футболках стоят на фоне красочного сердца. "Любовь — это… просто заставить их посмотреть в камеру 1 раз️", — написал Спеллинг поверх фотографии в Instagram Story.

Когда в марте Бо праздновал свой день рождения, знаменитая мама похвалила своего его за то, что он "свет и душа всей семьи", пишет Рeople.

"Он приносит столько радости и смеха в мою жизнь, жизнь своего отца и всех его братьев и сестер. Он дополняет каждого из нас. Я люблю каждую минуту материнства", — написала она.

Она описала его как "обнимашку" и "такого особенного. Такого доброго. Такого умного. И чертовски забавного". Размышляя о его рождении, Спеллинг заявила, что он "пришел в то время, когда нам всем нужно было немного надежды".

"Этот солнечный свет жизни, который пришел в нашу семью очень большим и значимым образом. Возможно, ты пятый, рожденный у меня и папы, но ты как будто ребенок каждого. В тот момент, когда ты родился, ты стал светом не только в нашей семье. жизни, но жизни двух твоих братьев и двух сестер".

Кроме Бо, Тори воспитывает еще четверо детей: Лиам (16 лет), Стелла (15 лет), Хэтти (12 лет) и Финн (11 лет).

Напомним, 19 октября сообщалось, что Тори Спеллинг пришлось уехать из арендованного дома, потому что у соседа нашли склад оружия. Звезда сериала "Беверли-Хиллз" до этого была вынуждена покинуть собственный особняк, потому что там нашли опасную плесень.