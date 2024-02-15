Акторка Торі Спеллінг поділилася милою світлиною з 6-річним сином Бо (фото)

Актриса Торі Спеллінг — багатодітна мати, яка виховує п'ятьох дітей.

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Американська актриса Торі Спеллінг, відома за серіалом "Беверлі-Гіллз 90210", відзначила День святого Валентина зі своїм шестирічним сином Бо. Мама п'ятьох дітей опублікувала фотографію з молодшою дитиною від Діна МакДермотта. Сина вона називає "душею всієї родини", пише Рeople.

На знімку Торі з сином у білих футболках стоять на тлі барвистого серця. "Любов — це... просто змусити їх подивитися в камеру 1 раз️", — написав Спеллінг поверх фотографії в Instagram Story.

Коли в березні Бо святкував свій день народження, знаменита мама похвалила свого за те, що він "світло і душа всієї сім'ї", пише Рeople.

"Він приносить стільки радості і сміху в моє життя, життя свого батька і всіх його братів і сестер. Він доповнює кожного з нас. Я люблю кожну хвилину материнства", — написала вона.

Вона описала його як "обіймашку" і "такого особливого. Такого доброго. Такого розумного. І до біса кумедного". Розмірковуючи про його народження, Спеллінг заявила, що він "прийшов у той час, коли нам усім потрібно було трохи надії".

"Це сонячне світло життя, яке прийшло в нашу сім'ю в дуже великий і значущий спосіб. Можливо, ти п'ятий, народжений у мене і тата, але ти наче дитина кожного. У той момент, коли ти народився, ти став світлом не тільки в нашій сім'ї, але й у житті двох твоїх братів і двох сестер".

Крім Бо, Торі виховує ще четверо дітей: Ліам (16 років), Стелла (15 років), Гетті (12 років) і Фінн (11 років).

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що Торі Спеллінг довелося виїхати з орендованого будинку, бо в сусіда знайшли склад зброї. Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" до цього була змушена залишити власний особняк, бо там знайшли небезпечну цвіль.