Как звезды избегают конфузов: стилист селебрити поделилась лайфхаками с красной дорожки

На красной дорожке часто случаются неприятности. Так, на недавней церемонии "Оскар" у Эммы Стоун лопнуло платье. Но у опытных стилистов есть способы минимизировать ущерб.

Знаменитый стилист Филипп Блох рассказывает о 10 мерах предосторожности, которые можно предпринять перед мероприятием, чтобы выглядеть безупречно. Он уже давно одевает звезд и многие из его советов могут подойти любому, кто собирается на важное событие вроде "Оскара" и хочет избежать неприятностей. Об этом пишет Daily Mail.

Когда дело доходит до показов наград, знаменитости любят раздвигать границы своей моды, и из-за этого у них часто возникают проблемы с гардеробом.

На 96-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар мы увидели несколько неудач, которых можно было избежать.

Знаменитый стилист Филип Блох раскрывает секреты стиля, которые помогут вам выглядеть безупречно на следующем важном мероприятии.

Постарайтесь не помять платье

Кирстен Данст выглядела идеально на церемонии вручения премии "Оскар", позируя на ковровой дорожке со своим мужем, актером Джесси Племонсом.

Кирстен Данст и Джесси Племонс Фото: Getty Images

По особому случаю звезда надела простое белое платье Gucci, напоминающее минимализм 90-х, и дополнила бриллиантовыми серьгами Fred Leighton.

И хотя материал ее платья легко мнется, Кирстен выглядела безупречно.

Оказалось, что она воспользовалась гольф-каром, в котором фактически лежала. Но если гольф-кара у вас нет, то от образовавшихся складок все равно можно избежать.

Кирстен Данст

Если вы пришли на мероприятие и ваше платье немного помялось, Филипп предлагает сбрызнуть его водой.

"Это зависит от ткани, но если вы можете брызнуть на нее немного воды, а затем натянуть материал, это часто помогает", — сказал он.

Возьмите с собой иголку с ниткой, или булавку

Эмма Стоун получила свой второй "Оскар", но молния на ее платье Louis Vuitton лопнула.

Эмма Стоун Фото: Getty Images

"Чтобы быстро исправить ситуацию, всегда носите с собой булавки, иголку и подходящую нить. Возьмите черную нитку, белую и бежевую. Никогда не знаешь, когда порвется шов или порвется тонкая полоска молнии", — стилист отметил, что зашил бы платье Эммы, а потом, в конце вечера бы разрезал шов.

Возьмите с собой самое необходимое

Помимо помады, в сумочке следует носить несколько вещей. Филипп всегда предлагает взять с собой небольшой пластырь.

"Положите пластырь в сумочку на случай, если у вас начнут болеть ноги. Я также рекомендую носить с собой влажные салфетки на случай, если вы что-нибудь прольете, и мятные конфеты Listerine на случай, если вы съедите что-нибудь вредное", — отметил Блох.

Стилист также является поклонником двустороннего скотча: "Это действительно чудо, с его помощью можно исправить множество неисправностей гардероба".

Чтобы пригладить непослушные пряди, Филипп рекомендует носить с собой в сумке небольшую бутылочку лака для волос.

Подкладки для декольте

Ева Лонгория выбрала идеальное платье от Tamara Ralph с декольте. Чтобы создать идеальный силуэт "песочные часы", Филипп предлагает небольшие силиконовые вкладки для бюста.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

Это создаст идеальный образ и поможет с уверенностью в себе.

Сфотографируйте себя перед мероприятием

Особенно, если ткань платья кажется прозрачной. В вспышках фотокамер наряд может выглядеть совсем не так, как дома перед зеркалом.

"Перед мероприятием вы должны сфотографироваться в платье, которое собираетесь носить со вспышкой и без. Невооруженным глазом невозможно уловить то, что может показать вспышка камеры", — говорит Филипп.

Протрите подошву обуви

Выйдя в босоножках на шпильке на очень высокой платформе, Лиза Коши упала на красную дорожку.

Падение Лизы Коши Фото: Getty Images

Актриса справилась с этим как профессионал, сказав фотографам: "Все в порядке" и сразу же встав на ноги.

Чтобы избежать неудачного падения, убедитесь, что ваша обувь не скользит.

Для этого зачистите подошву наждачной бумагой

Используйте шарф, чтобы избежать пятен макияжа

Одеваясь, накройте лицо шелковым шарфом, чтобы не испортить макияж и не испачкать внутреннюю часть платья.

"Если вы в перчатках, не прикасайтесь к лицу. Я видел слишком много людей в перчатках, которые касались своего лица, а затем трогали свое платье, и макияж был повсюду", — сказал Блох.

Используйте прозрачный дезодорант

Многие люди используют дезодорант, чтобы иметь более приятный запах, и многие используют одну и ту же марку каждый день.

Но для особого случая вы можете переключиться на прозрачный вариант, чтобы избежать нежелательных белых пятен. Прозрачная формула геля защитит вас, не оставляя следов.

Аэрозольные баллончики также являются хорошим выбором.

Напомним, ранее Фокус писал о худших нарядах красной дорожки "Оскара". И о конфузах церемонии. Их было не так много, но падение Лизы Коши точно слегка развеселило и ее саму и зрителей.