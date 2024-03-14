Надежный семьянин: лучшие мужья по знаку Зодиака

Астрологи рассказали про знаки Зодиака мужчин, которые являются примерными семьянинами. Мужчина, рожденный под каждым из этих знаков, это надежный партнер, который никогда не предаст, внимательный и нежный любовник и лучший друг, которому не надо ничего объяснять.

Про самых лучших мужей по знаку Зодиака рассказала астролог OLGA STELLA.

Козерог

Почетное место в списке лучших мужей достается Козерогу — мужчине, за которого непременно нужно выйти замуж, если посчастливилось с ним встретиться. Правда для начала придется загрызть десяток-другой конкуренток, потому что Козерог — это просто ходячий набор мужских достоинств: умен, хорош собой, честен, обаятелен и добр. Недостаток у него только один: жениться Козерог категорически не хочет. Вообще никогда. Но если уж он это сделал, считайте, у вас теперь есть личный супергерой. Человек-Стабильность.

Дева

Муж-Дева — также один из лучших кандидатов на роль главы семьи. Умен, хорош собой и прекрасно воспитан. Хорошо зарабатывает, великолепно готовит, не шарахается от пылесоса и лучше всех выращивает младенцев. Муж-Дева — это надежный партнер, который никогда не предаст, внимательный и нежный любовник и лучший друг, которому не надо ничего объяснять.

Лев

Муж-покровитель. Женятся Львы обычно на редких красавицах. Опекает жену, как ребенка, балует подарками, носит на руках и водит за ручку туда, куда ей почему-то идти не хочется. Выйти замуж за Льва — это как удочериться, только со всеми преимуществами, положенными законной жене. Правда, за это придется неустанно Львом восхищаться. Если Льва вовремя не восхвалить — он чахнет, как цветок без воды.

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