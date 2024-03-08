Могут привлечь любого: главные соблазнительницы по знаку Зодиака

Астрологи рассказали про знаки Зодиака женщин, которые могут соблазнить кого угодно. Когда в их поле зрения попадает интересующий их кавалер, будьте уверены: они своего не упустят.

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Дева

"Железные" Девы при всей своей рассудительности и положительности в вопросах любви большие реалисты. Просто эти интеллигентные дамы слишком хорошо знают, что здоровый организм требует своего, поэтому они обожают флиртовать. В свободное от упорядочения своей жизни время Девы жаждут раскрепоститься. Игра искушения страшно нравится Девам. Они умело берут под обстрел потенциальных кавалеров и не позволяют им отсидеться и отмолчаться.

Овен

Ее можно уподобить горящему факелу, который разожжет страсть в сердцах всех мужчин, встречающихся на ее пути. Суперменам нужно поторопиться, чтобы завоевать женщину этого огненного знака, потому что, как правило, она делает это сама. Когда в поле ее зрения попадает интересующий ее кавалер, будьте уверены: она своего не упустит. Коль в ее хорошенькой головке созрел определенный план, ее намерения прочитываются без труда.

Телец

Безграничная чувственность — вот что составляет сердцевину естества женщин, появившихся на свет под этим знаком. Наслаждение и еще раз наслаждение — вот их девиз, хотя нужно оговориться, что они не любят сразу бросаться с места в карьер, предпочитают пить нектар любви, не торопясь. Мужчин она привлекает своим женственным началом, которое каким-то необъяснимым образом уживается со способностью производить впечатление просто хорошего, надежного товарища.

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