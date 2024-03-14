5 простых упражнений на стуле, которые помогут подтянуть фигуру и сбросить вес

С возрастом становится все сложнее поддерживать хорошую физическую форму, однако это крайне важно для здоровья. Воспользуйтесь упражнениями, которые, воздействуя на ключевые группы мышц, помогут похудеть и укрепить мышцы.

Личный тренер Эндрю Уайт рассказал о пяти простых упражнений на стуле, которые помогут привести тело в тонус и сделать живот более плоским, особенно после 40 лет. Об этом пишет She Finds.

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Подъемы ног сидя

Фото: Freepik

Это упражнение направлено на мышцы нижней части живота и бедер, обеспечивая низкую нагрузку и щадящее воздействие на суставы. Задействуя и укрепляя эти группы мышц, оно способствует улучшению стабильности корпуса и повышению мышечного тонуса. С возрастом сильный корпус становится жизненно важным для общей физической формы.

"Это упражнение задействует корпус и укрепляет мышцы бедер, помогая привести в тонус живот и ноги", — говорит Уайт.

Как выполнять: сядьте на край стула, спина прямая. Сведите ноги вместе и вытяните их прямо перед собой. Поднимите их как можно выше, задержитесь на мгновение, а затем опустите обратно вниз, не касаясь пола.

Планка на стуле

Планка на стуле является высокоэффективным упражнением, которое помогает в короткие сроки получить подтянутое тело и плоский живот, что особенно актуально для людей старше 40 лет. Это упражнение задействует несколько групп мышц, включая корпус, плечи и спину, повышая общую силу и стабильность.

Планка на стуле также требуют поддержания прямой линии от головы до пяток, что активизирует мышцы живота и способствует созданию более сильного и четкого пресса. "Планка на стуле укрепляют корпус, плечи и руки, способствуют более плоскому животу и улучшению осанки", — говорит Уайт.

Как выполнять: положите руки на сиденье стула, вытянув ноги позади себя так, чтобы тело образовало прямую линию от головы до пяток. Удерживайте это положение, задействуя мышцы корпуса.

Приседания на стуле

Фото: Freepik

Приседания на стуле предлагают альтернативу с низким уровнем воздействия, что делает их доступными для людей с проблемами суставов. Задействуя мышцы корпуса и нижней части тела, это упражнение помогает улучшить осанку, ускорить обмен веществ и сделать вас стройнее.

Уайт говорит, что "это упражнение нацелено на ягодицы и бедра, а также задействует корпус, помогая привести в тонус нижнюю часть тела и укрепить мышцы живота".

Как выполнять: встаньте перед стулом, ноги на ширине плеч. Опуститесь к стулу, как будто собираетесь присесть, едва касаясь сиденья, а затем снова встаньте.

Косые скручивания сидя

Косые скручивания сидя представляют собой упражнение, которое поможет в короткие сроки подтянуть фигуру и убрать живот. Это упражнение задействует косые мышцы, которые играют решающую роль в формировании линии талии и поддержке корпуса.

"Наклонные скручивания сосредотачиваются на боковых мышцах живота, помогая уменьшить выступающие ручки и сделать живот более плоским и подтянутым", — говорит Уайт.

Как выполнять: сядьте на край стула, поставив ноги на землю. Сцепите руки перед грудью и поверните туловище вправо, затем влево, задействуя при каждом повороте косые мышцы живота.

Отжимания на стуле

Фото: Freepik

С возрастом поддержание мышечной массы становится решающим фактором для поддержания комфортного веса. Отжимания на стуле являются удобным и эффективным средством, чтобы привести в тонус верхнюю часть тела и сделать тело более рельефным.

"Отжимания на стуле нацелены на трицепсы и плечи, а также задействуют корпус, помогая привести руки в тонус и улучшить общую силу верхней части тела", — делится Уайт.

Как выполнять: повернувшись спиной к стулу, положите руки на сиденье позади себя. Вытяните ноги вперед и опустите тело к полу, прежде чем снова подняться.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.