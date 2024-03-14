5 простых упражнений на стуле, которые помогут подтянуть фигуру и сбросить вес
С возрастом становится все сложнее поддерживать хорошую физическую форму, однако это крайне важно для здоровья. Воспользуйтесь упражнениями, которые, воздействуя на ключевые группы мышц, помогут похудеть и укрепить мышцы.
Личный тренер Эндрю Уайт рассказал о пяти простых упражнений на стуле, которые помогут привести тело в тонус и сделать живот более плоским, особенно после 40 лет. Об этом пишет She Finds.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!
Подъемы ног сидя
Это упражнение направлено на мышцы нижней части живота и бедер, обеспечивая низкую нагрузку и щадящее воздействие на суставы. Задействуя и укрепляя эти группы мышц, оно способствует улучшению стабильности корпуса и повышению мышечного тонуса. С возрастом сильный корпус становится жизненно важным для общей физической формы.
"Это упражнение задействует корпус и укрепляет мышцы бедер, помогая привести в тонус живот и ноги", — говорит Уайт.
Как выполнять: сядьте на край стула, спина прямая. Сведите ноги вместе и вытяните их прямо перед собой. Поднимите их как можно выше, задержитесь на мгновение, а затем опустите обратно вниз, не касаясь пола.
Планка на стуле
Планка на стуле является высокоэффективным упражнением, которое помогает в короткие сроки получить подтянутое тело и плоский живот, что особенно актуально для людей старше 40 лет. Это упражнение задействует несколько групп мышц, включая корпус, плечи и спину, повышая общую силу и стабильность.
Планка на стуле также требуют поддержания прямой линии от головы до пяток, что активизирует мышцы живота и способствует созданию более сильного и четкого пресса. "Планка на стуле укрепляют корпус, плечи и руки, способствуют более плоскому животу и улучшению осанки", — говорит Уайт.
Как выполнять: положите руки на сиденье стула, вытянув ноги позади себя так, чтобы тело образовало прямую линию от головы до пяток. Удерживайте это положение, задействуя мышцы корпуса.
Приседания на стуле
Приседания на стуле предлагают альтернативу с низким уровнем воздействия, что делает их доступными для людей с проблемами суставов. Задействуя мышцы корпуса и нижней части тела, это упражнение помогает улучшить осанку, ускорить обмен веществ и сделать вас стройнее.
Уайт говорит, что "это упражнение нацелено на ягодицы и бедра, а также задействует корпус, помогая привести в тонус нижнюю часть тела и укрепить мышцы живота".
Как выполнять: встаньте перед стулом, ноги на ширине плеч. Опуститесь к стулу, как будто собираетесь присесть, едва касаясь сиденья, а затем снова встаньте.
Косые скручивания сидя
Косые скручивания сидя представляют собой упражнение, которое поможет в короткие сроки подтянуть фигуру и убрать живот. Это упражнение задействует косые мышцы, которые играют решающую роль в формировании линии талии и поддержке корпуса.
"Наклонные скручивания сосредотачиваются на боковых мышцах живота, помогая уменьшить выступающие ручки и сделать живот более плоским и подтянутым", — говорит Уайт.
Как выполнять: сядьте на край стула, поставив ноги на землю. Сцепите руки перед грудью и поверните туловище вправо, затем влево, задействуя при каждом повороте косые мышцы живота.
Отжимания на стуле
С возрастом поддержание мышечной массы становится решающим фактором для поддержания комфортного веса. Отжимания на стуле являются удобным и эффективным средством, чтобы привести в тонус верхнюю часть тела и сделать тело более рельефным.
"Отжимания на стуле нацелены на трицепсы и плечи, а также задействуют корпус, помогая привести руки в тонус и улучшить общую силу верхней части тела", — делится Уайт.
Как выполнять: повернувшись спиной к стулу, положите руки на сиденье позади себя. Вытяните ноги вперед и опустите тело к полу, прежде чем снова подняться.
Напомним, 4 простые упражнения для пресса, которые помогут быстро сжечь жир на животе.
Ранее Фокус писал о том, какие упражнения помогут привести фигуру в форму за месяц.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.