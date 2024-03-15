Меган Маркл анонсировала запуск собственного лайфстайл бренда (видео)

Героцгиня Сассекская будет продавать столовые приборы, сладости, джемы и популяризировать милые сердцу вещи. На разработку проекта она потратила около года.

Жена принца Гарри Меган Маркл запускает собственный лайфстайл-бренд "American Riviera Orchard". Она уже создала соответствующий аккаунит в Instagram, представив на странице только логотип проекта, написанный изящным золотым шрифтом, а в сторис опубликовала короткое видео. В шапке профиля подпись – "Меган, герцогиня Сассекская".

Новый проект находится в разработке уже больше года – и в нем будет представлено "все, что близко ее сердцу".

На странице бренда в соцсетях – только его логотип Фото: americanrivieraorchard

Еще в конце прошлого года, как пишет Vogue, начали циркулировать слухи о том, что бывшая актриса хочет возродить свой старый блог об образе жизни The Tig. До того как выйти замуж за принца Гарри, Маркл активно публиковала на сайте и в соцсетях рецепты, путеводители и многое другое. ("Тиг" — сокращение от ее любимого вина "Тиньянелло".) Однако после помолвки в 2017 году Меган закрыла сайт.

По данным Ведомства США по патентам и товарным знакам, заявка на регистрацию товарного знака "American Riviera Orchard" была подана 2 февраля 2024 года. Перечисленные товары и услуги включали столовую посуду, кулинарные книги, текстиль, а также съедобные продукты, такие как желе, мармелад и фруктовые джемы.

Флэш-кампания приурочена к запуску нового кулинарного шоу с участием Меган на Netflix, где она будет производить и продавать свои собственные продукты. В дальнейшем герцогиня планирует написать книгу и создать блог.

Не исключено и открытие оффлайн-магазина, где будут продавать посуду, кружки, джемы, скатерти и книги рецептов.

Обозреватели уверены, что Меган не случайно выбрала время для запуска бренда.

"Сассексы, по моему мнению, не делают ничего случайно, и время часто имеет решающее значение. Мы выяснили это на выходных, и теперь нам только что напомнили, что в их шкафчике может быть больше бросков, чем некоторые из нас думали. И это не случайно. В течение многих лет они в каком-то смысле были предсказуемыми, и это тот самый момент, когда они считают, что распространять информацию полезно. Они ничего не делают случайно", – заявил королевский комментатор Ричард Фицуильям в беседе с MailOnline.

Объявление было сделано всего за несколько часов до того, как Уильям, как ожидается, выступит с речью лично по случаю 25-летия премии "Наследие Дианы" и вручит награды вечером 15 марта 20 лауреатам. Принц Уэльский появится на церемонии награждения один, поскольку его жена Кейт все еще восстанавливается после операции на брюшной полости.

Согласно сообщениям, Гарри, который живет в Калифорнии, присоединится к видеозвонку с победителями. Однако его участие состоится только после того, как его брат покинет церемонию.

Ранее Фокус писал, что знаменитое фото принца Гарри и Меган Маркл тоже подверглось редактированию.