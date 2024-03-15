Bon Jovi выпустит новый альбом к 40-летию группы: названа дата релиза (видео)

В альбом войдут 12 песен. Кроме того, к юбилею группы будет показан документальный фильм о пути Bon Jovi к славе.

Американская рок-группа Bon Jovi к 40-летию коллектива представят свой 16 студийный альбом под названием "Forever", пишет People. Он выйдет 7 июня.

Первый сингл с альбома, "Legendary", уже вышел и готовит почву для нового монументального альбома.

Первая песня из альбома "Forever"

"Эта пластинка — возвращение к радости. Начиная с сочинения и заканчивая процессом записи, это – прибавьте громкость и создайте хорошее настроение Bon Jovi", – заявил фронтмен группы Джон Бон Джови. В состав коллектива входят Джон, клавишник Дэвид Брайан, барабанщик Тико Торрес, гитарист Фил Икс и басист Хью Макдональд.

Новый альбом группы "Forever" выйдет 7 июня

К юбилею группы на Hulu 26 апреля будет представлен и четырехсерийный документальный сериал "Спасибо, спокойной ночи: История Bon Jovi". Это первый документальный сериал, посвященный истории Bon Jovi, который был создан полностью в сотрудничестве со всеми бывшими и нынешними участниками группы

Он включает в себя личные видео четырех десятилетий, неизданные ранние демо и оригинальные тексты песен. Также зрители увидят неопубликованные фотографии, где запечатлен путь рокеров из клубов Джерси-Шор к крупнейшим сценам планеты. Съемки проекта начались в феврале 2022 года.

Об истории группы снял четырехсерийный сериал

Ранее в этом году группа объявила, что годовщина будет отмечена цифровым выпуском Bon Jovi Deluxe Edition. Также есть информация о выпуске эксклюзивного ограниченного выпуска виниловой пластинки рубинового цвета 24 марта и ограниченного выпуска кассеты 5 апреля.

По словам Джона Бон Джови, в последние годы ему пришлось преодолеть ряд трудностей, в том числе серьезные проблемы с вокалом, которые преследовали его во время тура группы в 2022 году.

"Главное чувство этого альбома — радость. Как я пришел к радости? Мне пришлось пережить много темных страданий. Я думаю о том, куда пойти в музыкальном плане, и столкнулся с физическими проблемами: теперь мне приходится искать специалиста в этой области, чтобы сделать операцию на связках, которую делают нечасто", – рассказал артист.

Ранее Фокус писал, что умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач.