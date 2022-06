Умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач

Бас-гитаристу было 70 лет

Скончался американский бас-гитарист и сооснователь группы Bon Jovi Алек Джон Сач. Ему было 70 лет, о его смерти сообщили другие члены группы в соцсетях, пишет CNN.

Алек скончался в воскресение, 5 июня, о причинах смерти не сообщается.

"Мы убиты горем, узнав, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни. Он стоял у истоков. Как один из основателей Bon Jovi, Алек был неотъемлемой частью формирования группы. Ведь мы нашли путь к друг другу, благодаря ему. Алек всегда был полон жизни. Нам будет его очень не хватать", — сказано в заявлении группы.

Алек Джон Сач играл в группе Bon Jovi c 1983 по 1994 год, на его место пришел басист Хью Макдональд. Музыкант записал вместе с группой первые пять альбомов, и среди них самые популярные Slippery When Wet (1986), New Jersey (1988) и Keep the Faith (1992). В 2018 году Алек Джон Сач воссоединился с группой и был включен в Зал славы рок-н-ролла в составе Bon Jovi.

На церемонии он с любовью рассказывал о времени, проведенном со своими товарищами по группе, сказав: "Я буду любить их до смерти, я их всегда любил. Когда много лет назад Джон Бон Джови позвонил мне и попросил присоединиться к его группе, я сразу понял, насколько он серьезен. У него было видение группы, которую он хотел сделать и я был рад стать частью всего этого", — говорил гитарист.

Именно Алек Джон Сач привел в группу барабанщика Тико Торреса, с которым дружил с детства, и гитариста и автора песен Рича Самбора.

Во время вторжения России в Украину в 2022 году стало вирусным видео, когда жители Одессы готовятся к обороне города, а барабанщик играет хит Bon Jovi It’s my life. Bon Jovi поделились роликом со своими подписчиками с комментарием: "Это для тех, кто отстоял свою позицию. Одесса, Украина. #СлаваУкраине".