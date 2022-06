Помер співзасновник рок-групи Bon Jovi Алек Джон Сач

Бас-гітаристу було 70 років

Помер американський бас-гітарист та співзасновник гурту Bon Jovi Алек Джон Сач. Йому було 70 років, про його смерть повідомили інші члени групи у соцмережах, пише CNN.

Алек помер у неділю, 5 червня, про причини смерті не повідомляють.

"Ми вбиті горем, дізнавшись, що наш дорогий друг Алек Джон Сач пішов з життя. Він стояв біля витоків. Як один із засновників Bon Jovi, Алек був невіддільною частиною формування групи. Адже ми знайшли шлях один до одного, завдяки йому. Алек завжди був повний життя. Нам його дуже не вистачатиме", — сказано в заяві групи.

Алек Джон Сач грав у групі Bon Jovi з 1983 по 1994 рік, на його місце прийшов басист Х'ю Макдональд. Музикант записав разом із гуртом перші п'ять альбомів, і серед них найпопулярніші Slippery When Wet (1986), New Jersey (1988) та Keep the Faith (1992). У 2018 році Алек Джон Сач возз'єднався з гуртом та включений до Зали слави рок-н-ролу у складі Bon Jovi.

На церемонії він з любов'ю розповідав про час, проведений зі своїми товаришами з групи, сказавши: "Я любитиму їх до смерті, я їх завжди любив. Коли багато років тому Джон Бон Джові подзвонив мені і попросив приєднатися до його групи, я відразу зрозумів, наскільки він серйозний. Він мав бачення групи, яку він хотів зробити і я був радий стати частиною всього цього", — говорив гітарист.

Саме Алек Джон Сач привів у групу барабанщика Тіко Торреса, з яким дружив з дитинства, і гітариста та автора пісень Річа Самбора.

Під час вторгнення Росії в Україну у 2022 році стало вірусним відео, коли жителі Одеси готуються до оборони міста, а барабанщик грає хіт Bon Jovi It's my life. Bon Jovi поділилися роликом зі своїми підписниками з коментарем: "Це для тих, хто відстояв свою позицію. Одеса, Україна. #СлаваУкраїні".