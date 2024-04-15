Джон Бон Джові розповів, коли піде зі сцени

Співак зізнався, що спів дається йому з кожним роком дедалі важче, і він боїться не відповідати своїм стандартам.

Related video

62-річний американський музикант Джон Бон Джові, який 2022 року переніс операцію на голосових зв'язках, сказав, що завершить свою кар'єру, якщо до нього не повернеться голос. Про це артист повідомив у новому інтерв'ю The Sunday Times.

Незважаючи на те, що після операції на горлі минуло майже два роки, Бон Джові досі проходить вокальну терапію, щоб підтримувати стан свого голосу, який він сподівається поліпшити з часом.

Водночас він думає про те, що майбутні виступи вже не відповідатимуть його стандартам.

"Я кажу це вперше. Якщо спів не буде хорошим, якщо я не зможу бути тим хлопцем, яким колись був... тоді мені кінець. І мене це влаштовує", — зізнався музикант.

Бон Джові зазначив, що продовжував займатися музичною діяльністю навіть після операції:

"Є велика різниця між тим, щоб перебувати в студії та гастролювати. Ми щойно записали новий альбом. Я співаю на вокальній терапії щодня".

Джон каже, що не хоче розчаровувати шанувальників, якщо все піде за найгіршим сценарієм

"Я хочу виступати по дві з половиною години на день, чотири вечори на тиждень — і я знаю, наскільки хорошим я можу бути, тому, якщо я не зможу співати... Скажімо так, мені коли-небудь доведеться бути товстим Елвісом", — заявив Бон Джові.

Знаменитість наголосив, що з віком співати ставало дедалі важче, і перспектива ніколи не мати можливості виступати перед своїми прихильниками сильно обтяжує його.

"Я можу вам сказати, що 60 відрізняються від 50. Зараз мене турбує те, що я розучуся співати. Я буду розчавлений, якщо знову не зможу співати наживо, але що робить захисник, зіткнувшись з останнім м'ячем, який він коли-небудь закине?" — продовжив артист.

Насамкінець Джон продемонстрував свій ентузіазм з приводу нового альбому гурту Bon Jovi і висловив подяку за довголіття, яке він пережив у своїй кар'єрі:

"Я хочу озирнутися на 40-річчя Bon Jovi, з нетерпінням чекаю нового альбому і ціную все. Це моя надія: знайти у всьому цьому радість", — сказав він.

Запис 16-го альбому гурту під назвою Forever розпочався в жовтні минулого року. Наступного місяця колектив випустив святковий сингл Christmas Isn't Christmas.

У березні цього року Bon Jovi представили сингл Legendary і кліп на нього.

Реліз нового альбому гурту заплановано на 7 червня.

Раніше Фокус писав, що Джон Бон Джові вперше прокоментував заручини 20-річного сина.